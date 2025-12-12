México

Valor de apertura del euro en México este 12 de diciembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se paga al inicio del día a 21,16 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,41% frente a la cifra de la jornada previa, cuando marcó 21,24 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca una bajada 0,24%, de manera que desde hace un año acumula aún una bajada del 0,55%.

Si comparamos el dato con fechas pasadas, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó un incremento del 0,47%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es de 6,3%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (9,54%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

El "superpeso" mexicano ante el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Del súper peso a la depreciación

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Rumbo a su debut con Cadillac, Checo Pérez aún resiente el turbulento 2024 que vivió en la Fórmula 1

La ausencia del piloto mexicano dejó a Red Bull en un año turbulento, con cambios de pilotos y salidas de figuras clave

Rumbo a su debut con

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de diciembre: la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 está abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

La frágil ciberseguridad del gobierno mexicano: “Un hackeo improvisado da con miles de datos sensibles”, dice experto

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor contó a Infobae México cómo las medidas cibernéticas de los portales del gobierno son un blanco fácil por su descuidada estructura y composición en la web

La frágil ciberseguridad del gobierno

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 12 de diciembre

El precio de los combustibles cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NARCO

La frágil ciberseguridad del gobierno

La frágil ciberseguridad del gobierno mexicano: “Un hackeo improvisado da con miles de datos sensibles”, dice experto

La desaparición forzada en México y la Virgen de Guadalupe: religiosidad, resistencia y búsqueda de consuelo

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Los musicales que conquistaron México:

Los musicales que conquistaron México: de ‘Jesucristo Superestrella’ a ‘Wicked’

Así fue como Kim Shantal ganó la salvación en la novena semana del reality

Maribel Guardia le canta a la Virgen de Guadalupe en la Basílica con vestido dedicado a Julián Figueroa

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Con perreo y salsa, Bad Bunny rompe el Estadio GNP en su segundo concierto de CDMX, junto a Feid y su amor por Puerto Rico

DEPORTES

Rumbo a su debut con

Rumbo a su debut con Cadillac, Checo Pérez aún resiente el turbulento 2024 que vivió en la Fórmula 1

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 12 de diciembre

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Tigres vence por la mínima al Toluca y el campeón del Apertura 2025 se definirá el próximo domingo en el Nemesio Diez

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach