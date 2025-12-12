México

Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce María Corina Machado por defensa de la democracia

La presidenta de la Cámara subraya la importancia de evitar escenarios similares a los vividos en Venezuela y resalta logros parlamentarios recientes

La ganadora del Nobel de
La ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, asiste a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en el Centro Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Lise Aserud/NTB Scanpix vía AP)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un reconocimiento a la labor de María Corina Machado y la defensa de las instituciones democráticas.

La diputada subrayó la importancia de reflexionar sobre la situación venezolana para evitar que se repita en México, al tiempo que celebró la reciente distinción de Machado con el Premio Nobel de la Paz.

Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado impulsa debate sobre riesgos institucionales y retos para la democracia en México

López Rabadán enfatizó la necesidad de fortalecer la democracia en México, advirtiendo sobre los riesgos de perder instituciones sólidas.

“Es necesario que en nuestro México hagamos una reflexión. Veamos lo que lamentablemente ha sucedido en Venezuela para que no suceda aquí en nuestro país. Las mexicanas y los mexicanos merecemos instituciones democráticas”, afirmó la legisladora.

En relación con la ayuda que permitió a María Corina Machado viajar a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, la diputada presidenta expresó su reconocimiento a quienes facilitaron ese logro.

“Decir que quien haya coadyuvado a que María Corina Machado llegara a Oslo, sin lugar a dudas, es un gran ser humano y es un libertario. Muy bien por quien lo hizo. Muy bien por quien ayuda a la gente que busca que su país y este mundo sea mejor. Muy bien por quien coadyuva para que las instituciones democráticas se fortalezcan”, declaró López Rabadán.

López Rabadán hace un balance del trabajo legislativo

Durante el balance legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva informó que el pleno de la Cámara de Diputados celebró 44 sesiones, acumulando casi 200 horas de trabajo.

En ese periodo, se presentaron 1.071 iniciativas que fueron turnadas a comisiones, se recibieron 34 minutas provenientes de la Cámara de Senadores, se presentaron 358 proposiciones con punto de acuerdo y se aprobaron 30 dictámenes.

Además, el pleno dio luz verde a 55 decretos, 7 nuevas leyes, 2 reformas constitucionales y la modificación de 46 leyes vigentes.

López Rabadán hizo hincapié en la productividad alcanzada: “Quiero hacer énfasis en esto: fue un periodo de sesiones muy productivo en términos de los registros que se tienen en esta Cámara”.

También reconoció el papel de los medios de comunicación en la cobertura de las actividades legislativas, destacando su presencia constante durante extensas jornadas parlamentarias.

“Ustedes los medios de comunicación nos acompañan en las tardes, noches, madrugadas, en esas sesiones que incluso han pasado de 24 horas de debate, de diálogos, de acuerdos, de aprobaciones”, concluyó.

