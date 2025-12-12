Cuál es la oración para rezar a San Juan Diego el 12 de diciembre

Representación del encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, una escena icónica de la fe mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La devoción a San Juan Diego se ha consolidado como una de las expresiones más profundas de la fe católica en México y en el mundo, especialmente por su estrecho vínculo con la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Desde su canonización en 2002 por el papa Juan Pablo II, los fieles pueden solicitar su intercesión en situaciones difíciles, reconociéndolo como el primer santo indígena de América y símbolo de humildad y puente entre las culturas indígena y cristiana.

En la práctica devocional, quienes buscan la ayuda de San Juan Diego suelen iniciar sus oraciones reconociendo su humildad y el papel esencial que desempeñó como mensajero de la Virgen.

Posteriormente, formulan su petición con sinceridad y fe, pidiendo un milagro, ayuda o sanación en circunstancias personales concretas.

Al concluir la oración, los fieles suelen reafirmar su fe solicitando la gracia de imitar las virtudes de San Juan Diego: humildad, obediencia y confianza en el amor de Dios.

Este acto de fe se acompaña de la súplica para que él interceda ante Dios Padre y la Santísima Virgen María, tal como lo hizo durante su vida.

A San Juan Diego se le suele pedir intercesión en causas relacionadas con necesidades personales y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas a situaciones difíciles y a la fe. (San Juan Diego de Raúl Berzosa)

Oración para pedir a San Juan Diego este 12 de diciembre

La oración dirigida a San Juan Diego, expresa lo siguiente:

“San Juan Diego, humilde mensajero de la Virgen de Guadalupe, tú que fuiste elegido para llevar su mensaje de amor y esperanza, acoge mi súplica en este momento de dificultad. Intercede ante la Virgen y ante Dios por mi necesidad (mencionar aquí la petición). Concédeme fortaleza, fe y paciencia mientras espero la respuesta divina. Confío en tu ayuda e intercesión, sabiendo que acompañas a quienes te invocan con devoción. Amén.”

La figura de Juan Diego, cuyo nombre indígena era Cuauhtlatoatzin, se remonta al siglo XV en el actual territorio de México. Según la tradición católica, fue el destinatario de las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, entre el nueve y el doce de diciembre de 1531.

De acuerdo con los relatos, la Virgen le encomendó llevar un mensaje al obispo para que se construyera un templo en su honor. Como prueba de las apariciones, Juan Diego presentó su tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe impresa milagrosamente, un hecho considerado central en la historia religiosa de México.