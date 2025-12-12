Bad Bunny pide a fans que bajen celulares durante su segundo concierto en México: “Guárdenlos en este momento”

Bad Bunny pide a fans que bajen celulares durante su segundo concierto en México. (OCESA: Liliana Estrada / Reuters)

El segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México dejó mucho qué hablar, pero uno de los momentos más comentados y sorpresivos de la noche fue cuando el artista interrumpió el flujo habitual de fotos, videos y redes sociales para lanzar una petición directa: instó al público a guardar los celulares y vivir el show con el corazón, no con la cámara.

La reacción—bien recibida entre los asistentes a su show—no se hizo esperar y encendió el debate en redes sociales.

El momento de la noche: “Si se atreven”

Puerto Rican singer Bad Bunny performs during a concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" in Mexico City, Mexico, December 10, 2025. REUTERS/Henry Romero

La petición de Bad Bunny llegó en un instante clave, justo antes de interpretar uno de sus nuevos himnos, “DTMF (Debí Tirar Más Fotos)”. El propio artista explicó su razonamiento, en medio de un momento que resultó conmovedor para él arriba del escenario y su público de 65 mil asistentes.

“Se trata de eso, de tirar fotos, de grabar, pero más que un video o una foto, sino en el corazón”, comenzó. Más adelante lanzó la petición e incluso retó a la audiencia:

“Si ustedes se atreven conmigo, todo el mundo guarde el teléfono en este momento. Los que se atrevan, los que quieran vivir una experiencia que no se volverá a repetir, los que se atrevan a vivir con nosotros este momento guarden su teléfono y alcen su mano”.

La declaración fue recibida en el Estadio GNP Seguros con gritos de emoción, manos alzadas y una declaración de que es mejor estar frente a frente al artista sin una pantalla de por medio. Además de que la petición, fue sólo para aquel momento es específico.

¿Por qué la petición fue cuestionada en redes?

Audience reacts as Puerto Rican singer Bad Bunny performs during a concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" in Mexico City, Mexico, December 10, 2025. REUTERS/Henry Romero

Si bien, para gran parte de los que lo vivieron fue un momento conmovedor, en redes sociales algunas personas opinaron lo contrario e incluso encontraron el discurso del cantante un tanto incongruente.

Su nueva gira, al igual que su disco y el himno viral, lleva por nombre “Debí Tirar Más Fotos”, en alusión a los momentos que se escaparon y las personas que ya no están presentes y que no disfrutamos: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”.

Incluso al inicio del concierto, a todos los asistentes se les obsequió una pequeña cámara falsa que enciende con luces durante el concierto. Un souvenir para que los asistentes al concierto se lleven a casa.

“Ya no entendí. ¿O tomas más fotos o no?“, ”Pues no que debí tirar más fotos, para qué lo guardamos", “Creí que todo iba de tomar más fotos”, “Si uno lo guarda no tira ma’ foto”, “Que se los va a tirar, dice”, fueron algunos comentarios en redes.

La petición de “guardar los teléfonos” ha sido adoptada por algunos artistas internacionales, deseosos de fomentar una interacción más auténtica entre el escenario y la audiencia. No obstante, en este caso el artista no hizo una prohibición, sino que invitó al público a que lo vivieran todos juntos por un instante.

Feid y “Perro Negro”: otra exclusiva para CDMX

Feid con Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de CDMX. (Instagram)

El mismo concierto estuvo marcado por la presencia sorpresa de Feid, quien subió al escenario con Bad Bunny para interpretar “Perro Negro”, dando una de las colaboraciones más aplaudidas de la noche.

El cantante puertorriqueño dejó claro, con un mensaje en pantalla, que “La próxima canción es una exclusiva para ustedes de esta noche, es decir, esta no se va a repetir en otra ciudad o función. Espero que la disfruten”.

Estos momentos, cargados de emotividad y exclusividad, se sintieron más intensos para quienes aceptaron el reto de vivir el instante sin filtro de pantalla.