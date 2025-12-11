Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

Tras acumular 1.258.919 reproducciones, el temazo de El Bogueto se mantiene en primer lugar.

2. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)», interpretado por Omar Camacho, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.164.524 reproducciones.

3. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.124.261 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Ya Borracho

Herencia De Grandes

«Ya Borracho» de Herencia De Grandes se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.011.654 reproducciones, motivo por el cual sigue en la cuarta posición.

5. CHAVALITAS

Fuerza Regida

«CHAVALITAS» de Fuerza Regida sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 918.450 reproducciones.

6. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo», interpretado por Fuerza Regida, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 917.723 reproducciones.

7. Netflix and Chill (w Omar Camacho, Oscar Maydon)

Luis Carrillo

«Netflix and Chill (w Omar Camacho, Oscar Maydon)» de Luis Carrillo pierde fuerza. Hoy solo cosecha 915.428 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. MIENTRAS DUERMES

Junior H

«MIENTRAS DUERMES» de Junior H va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 845.900 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. TU SANCHO

Fuerza Regida

«TU SANCHO» de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 811.149 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la novena posición.

10. La Ciudad del Sol (w Oscar Maydon)

Omar Camacho

«La Ciudad del Sol (w Oscar Maydon)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la décima posición, con 746.782 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Las millonarias ganancias de la plataforma

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, Spotify alcanzó un récord histórico al aportar 10 mil millones de dólares a la industria musical global, sumando casi 60 mil millones desde su creación.

Dicho crecimiento fue posible gracias a su expansión en mercados emergentes como India, Brasil y Nigeria, donde la plataforma ha adaptado precios y estrategias para alzar su base de oyentes.

Desde 2014, cuando tenía 15 millones de suscriptores y generaba mil millones de dólares anuales, ha experimentado una notable evolución en su modelo de negocio.

Su éxito radica en una combinación de suscripciones de pago, acceso gratuito con publicidad y un enfoque en la personalización gracias a lo que actualmente supera los 500 millones de usuarios y proyecta alcanzar los mil millones en un futuro cercano.

Según la agencia de noticias EFE, la plataforma sueca no solo ha revolucionado el consumo de música a nivel global, sino que también ha sido clave para fortalecer las carreras de los músicos y cantantes, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y, a su vez, ha permitido multiplicar por diez los ingresos destinados a artistas y sellos discográficos.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre de 2024, Peso Pluma alcanzó un hito significativo en su carrera musical al contar con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias y llevar este género a un público mundial.

El impacto de Peso Pluma se ha visto reflejado en su posición como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial en 2024, según el resumen anual Spotify Wrapped. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público, mostrando su habilidad para fusionar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

La trayectoria de Peso Pluma refleja un fenómeno en el que los corridos tumbados han ganado terreno en la música internacional, permitiendo que artistas mexicanos alcancen audiencias más amplias. Su éxito en plataformas digitales como Spotify es un testimonio de su capacidad para innovar dentro del género y atraer a oyentes de diversas partes del mundo.