México

Quiénes son las personas que pueden requerir suplementos de vitamina E para combatir el hígado graso

El potencial antioxidante de la vitamina E la convierte en una opción considerada para pacientes con enfermedades hepáticas

Guardar
Las personas con enfermedades hepáticas
Las personas con enfermedades hepáticas crónicas deben consultar a un especialista antes de iniciar vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso es una afección que registra un aumento en su prevalencia y plantea desafíos en el manejo clínico.

En este sentido, entre las estrategias complementarias, la suplementación con vitamina E ha sido considerada debido a su potencial antioxidante.

Y es que aunque los beneficios de la vitamina E en la salud hepática son ampliamente respaldados por la ciencia, se suele sugerir que estos se obtengan de manera natural mediante el consumo de alimentos y bebidas ricas en dicho nutriente.

En casos muy específicos, existen personas que pueden ser candidatas al uso de suplementación para acelerar el proceso de regeneración del hígado y la disminución de la fibrosis.

Sin embargo, el uso de suplementos de vitamina E en quienes padecen hígado graso debe realizarse bajo estricta supervisión médica, ya que la evidencia se centra en casos específicos y no todas las personas con hígado graso se benefician de la suplementación.

Analizar los beneficios y advertencias resulta fundamental para determinar en qué casos puede ser una opción terapéutica bajo supervisión médica.

La suplementación con vitamina E
La suplementación con vitamina E se estudia como estrategia complementaria para el tratamiento del hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de usar suplementos de vitamina E para las personas que padecen hígado graso

El uso de suplementos de vitamina E en personas con hígado graso puede tener efectos tanto potencialmente beneficiosos como riesgos, por lo que su administración debe estar siempre supervisada por un profesional de la salud.

Entre los principales riesgos de un uso inadecuado se encuentran los siguientes:

  • Dosis elevadas: El consumo en dosis altas (superiores a las recomendadas) puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en quienes toman medicamentos anticoagulantes, debido al efecto de la vitamina E en la coagulación.
  • Toxicidad: La vitamina E es liposoluble y se almacena en el organismo, lo que incrementa la posibilidad de toxicidad si se abusa de los suplementos, manifestándose con síntomas como fatiga, debilidad o problemas gastrointestinales.
  • Interacciones farmacológicas: Puede interactuar con otros medicamentos que suelen prescribirse en pacientes con enfermedades hepáticas, alterando su eficacia o favoreciendo efectos adversos.
  • Falta de control médico: El uso sin control médico puede enmascarar otros problemas o agravar el estado del hígado si existen otras condiciones no diagnosticadas.
La supervisión médica resulta fundamental
La supervisión médica resulta fundamental al considerar la vitamina E como terapia para el hígado graso. Foto: (iStock)

Quiénes son las personas que son candidatas a usar suplementos de vitamina E

Las personas candidatas a usar suplementos de vitamina E son aquellas que presentan deficiencia de esta vitamina, detectada a través de estudios médicos. Entre los principales grupos se encuentran:

  • Personas con trastornos de absorción de grasas, como quienes padecen fibrosis quística, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn.
  • Individuos con enfermedades hepáticas o pancreáticas crónicas.
  • Personas con algunas enfermedades genéticas que afectan el metabolismo de la vitamina E.
  • Recién nacidos prematuros, ya que pueden tener reservas bajas de esta vitamina.
  • Adultos mayores con dietas pobres en grasas saludables y nutrientes antioxidantes.

Como mencionamos antes, la suplementación debe realizarse bajo indicación y supervisión médica, ya que el exceso de vitamina E puede tener efectos adversos.

Temas Relacionados

vitamina Ehígado grasosuplementosmexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: emiten aviso especial por bajas temperaturas durante dos días seguidos

Protección Civil de la Ciudad de México señaló que se esperan lluvias ligeras en algunas zonas de la capital del país

Frío CDMX: emiten aviso especial

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Los arrestos fueron realizados por separado durante patrullajes preventivos en el puerto

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana

Los 5 mejores dulces mexicanos que son ricos, buenos para la salud y con muy poca azúcar

Conoce estos alimentos nacionales que destacan por su delicioso sabor y que sirven como snack saludable

Los 5 mejores dulces mexicanos

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 10 de diciembre: activan marcha en las Líneas 2, 4 y 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Kéfir casero hecho con leche de avena: un probiótico que todos deberíamos beber en las mañanas

La elaboración casera de esta bebida fermentada se ha convertido en una opción recurrente ante la demanda de opciones que favorecen el bienestar digestivo

Kéfir casero hecho con leche
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Cinco policías resultan heridos tras accionar con su vehículo un explosivo en Doctor Coss, Nuevo León

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

ENTRETENIMIENTO

La película de Súper Mario

La película de Súper Mario Bros explota en popularidad en Netflix México esta noche

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: así se ve “La Casita” de cerca

Siddhartha anuncia show en el Palacio de los Deportes tras lograr sold-out en Auditorio Nacional

Conoce el setlist de Bad Bunny para sus conciertos en México y las posibles canciones sorpresa

Las 10 mejores películas en Prime Video México para disfrutar esta noche

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

MLB regresa a México en 2026: qué equipos jugarán, cuándo y fecha de la venta de boletos

Reportan que Abraham Villegas se convertirá en nuevo jugador del Club León

Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Bivol: “Tendrá que actuar como un ‘Canelo ruso’ ”

La IA pronostica al ganador del partido de ida entre Tigres y Toluca en la gran final de la Liga MX