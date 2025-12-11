México

Dólar sufre frente al peso y registra su peor momento de 2025 al cierre del 11 de diciembre

El billete verde confirma su mal momento frente a la moneda nacional registrando perdidas por tercer día consecutiva y se acerca a la barrera de los 18 pesos por unidad

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,04 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,73% con respecto a los 18,17 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 1,11% y en el último año mantiene aún un descenso del 11,27%.

Con respecto a días anteriores, sumó tres sesiones consecutivas en descenso. En los pasados siete días la volatilidad es notoriamente inferior a los datos logrados para el último año (9,35%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal en fechas recientes.

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

(REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)
(REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Rita Cetina 2025: en

Ernestina Godoy presenta plan para atacar corrupción, neglicencia y tener una FGR “a la altura de los tiempos”

La fiscal recalcó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno será clave para obtener resultados

Ernestina Godoy presenta plan para

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo se encuentra la calidad

SCJN determina el uso del hiyab en fotos de pasaportes

Se permitirán prendas que no cubran el rostro

SCJN determina el uso del

En suspenso, la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador

La nominación del exfiscal como embajador depende de la propuesta formal de la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso Adán Augusto López

En suspenso, la ratificación de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR obtiene más de 62

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

Reviven fotos de “El Limones” junto con Pedro Haces y otros líderes sindicales de la CATEM Durango

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

Cambian fecha de sentencia de “El Mayo” Zambada en EEUU tras petición de su abogado Frank Pérez

Capturan a cinco sicarios de Los Cabrera Sarabia tras detención de “El Limones” en Durango | Videos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera devela su figura

Carlos Rivera devela su figura en el Museo de Cera de CDMX

“No quiero contaminarme”: productora de ‘LCDLF México’ explica por qué no ve La Granja VIP

“Benito escucha a México”: Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en CDMX

Un video, un corrido y una polémica frase: las claves de la presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México

La mexicana Karla Souza cumple 40 años y consolida su proyección en el cine y la televisión

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”