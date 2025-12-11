México

Maru Campus se encontró con el Papa León XIV tras gira en el Vaticano: pidió orar por Chihuahua

La gobernadora del PAN encabezó la inauguración de una exhibición fotográfica chihuahuense en la Via della Conciliazione en Roma

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encontró con el Papa León XIV tras gira en el Vaticano

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, destacó a través de una publicación en su cuenta oficial de X, el breve encuentro que sostuvo con el Santo Padre León XIV durante la Audiencia General, entre fotografías y un texto, la integrante del PAN describió el momento como “profundamente conmovedor”:

“Al finalizar la audiencia, tuve el inmenso honor y la bendición que nunca olvidaré de saludarlo personalmente, platicarle brevemente sobre Chihuahua, la delegación de la Sierra Tarahumara que está aquí y, claro, pedirle sus oraciones por todos”.

Agregó que tras el acercamiento, le entregó dos obsequios provenientes de tierra chihuahuense:

Un sombrero y una hermosa imagen de la Virgen, tallada en madera y pintada a mano con esmero por los artesanos de Mata Ortiz.”

La gobernadora que comenzó su gira por el Vaticano el pasado 8 de diciembre, finalizó su mensaje comentando que el Papa León XIV recibió los regalos y, “envió un cariñoso saludo, junto con su bendición, a todas las familias de Chihuahua. Un abrazo espiritual que llevamos de vuelta a casa”.

Maru Campos tuvo un breve
Maru Campos tuvo un breve encuentro con el Papa León XIV tras su gira en el Vaticano.

Gobierno de Chihuahua ofrece más detalles sobre breve encuentro con el Papa León XIV

A través de un comunicado, el gobierno de Chihuahua, destacó que durante el breve diálogo de Maru Campos con Su Santidad el Papa León XIV, abordó la importancia de fortalecer la unidad en tiempos actuales.

Al referirse al significado de este encuentro, la mandataria subrayó: “Hoy que platicaba brevemente con el Santo Padre, hablamos de la unidad y que en estos tiempos es de gran importancia. Estando en esta Via della Conciliazione, vemos que entre los pueblos siempre debe existir esa unidad, porque al final de cuentas todos somos seres humanos”.

El acto, que formó parte de la agenda oficial de la gobernadora en Europa, no solo tuvo un contexto protocolario, sino que también sirvió como espacio para la reflexión espiritual común, subraya lo dicho por el gobierno de Maru Campos.

Maru Campos presidió inauguración de
Maru Campos presidió inauguración de muestra fotográfica en la céntrica Via della Conciliazione.

Maru Campos preside inauguración fotográfica

Acompañada por los embajadores de México ante la Santa Sede y en Italia, Alberto Barranco Chavarría y Genaro Lozano, respectivamente, Maru Campos presidió la apertura de una muestra fotográfica a cielo abierto situada en la céntrica Via della Conciliazione.

La colección, realizada por el fotógrafo Nacho Guerrero, abarca paisajes emblemáticos, arquitectura de misiones coloniales y retratos de integrantes de la comunidad rarámuri, plasmando la esencia cultural y natural de Chihuahua ante una audiencia internacional.

Barranco Chavarría advirtió sobre el impacto que tendrá la exhibición: “millones de personas podrán apreciar estas fotos, y enfatizó que en el Vaticano se queda la hermosa navidad chihuahuense, el nacimiento rarámuri, el eco del canto del coro de las niñas y la imagen de una Gobernadora que ha entregado su vida a su estado”.

Lozano, por su parte, expresó su deseo de que la semana sea significativa para el estado y su gente.

En un evento organizado por
En un evento organizado por la SRE se instaló un nacimiento de tamaño real.

Tradición y creatividad de Chihuahua se muestran en el Vaticano

Dentro de las festividades de La Navidad Mexicana en el Vaticano, organizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en colaboración con la Embajada de México ante la Santa Sede, se instaló además un nacimiento de tamaño real.

Esta obra, pintada por artesanos de Mata Ortíz, refleja la destreza creativa de la región y la profundidad de sus raíces culturales. Así, el evento estableció puentes de diálogo entre la tradición chihuahuense y el público internacional presente en el Vaticano, situando el nombre de Chihuahua y sus expresiones artísticas en el centro de las celebraciones decembrinas.

Cinco puntos más relevantes sobre la gira de Maru Campos en el Vaticano

  1. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, sostuvo un breve encuentro con el Papa León XIV durante la Audiencia General en el Vaticano, donde le pidió oraciones para el estado y entregó obsequios elaborados por artesanos locales.
  2. Durante su gira en el Vaticano, la mandataria presidió, junto con los embajadores de México ante la Santa Sede e Italia, la inauguración de una muestra fotográfica al aire libre en la Via della Conciliazione, creada por el fotógrafo Nacho Guerrero, que expone la riqueza cultural y natural de Chihuahua.
  3. Como parte de las celebraciones navideñas mexicanas en el Vaticano, se instaló un nacimiento de tamaño real pintado por artesanos de Mata Ortíz, destacando la tradición y creatividad del estado ante una audiencia internacional.
  4. Las actividades promovieron la cultura y el arte chihuahuense en un contexto internacional y establecieron puentes de diálogo entre la identidad local y la comunidad global presente en el Vaticano.

