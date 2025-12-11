México

La pobreza extrema en México desciende 3.8% durante 2025, reporta el INEGI

El valor mensual de la canasta alimentaria rural alcanzó los 1,854.63 pesos y la urbana se situó en 2 mil 462.71

La inflación anual en México
La inflación anual en México se ubicó en 3.8 % en noviembre de 2025, según datos del INEGI. (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó el 11 de diciembre de 2025 que la inflación general anual en México se ubicó en 3.8 % para noviembre de 2025, cifra inferior en 0.7 puntos porcentuales respecto a la registrada un año antes.

Este ajuste se refleja directamente en el cálculo y actualización de las Líneas de Pobreza (LP), herramientas oficiales utilizadas para determinar si los ingresos de la población son suficientes para cubrir alimentos y bienes esenciales en los ámbitos rural y urbano.

El valor mensual de la canasta alimentaria rural alcanzó los 1,854.63 pesos y la urbana se situó en 2 mil 462.71 pesos. En tanto, la canasta alimentaria y no alimentaria —base para las Líneas de Pobreza por Ingresos— ascendió a 3 mil 447.63 pesos en zonas rurales y a 4 mil 809.10 pesos en las urbanas durante el mismo periodo.

Crecimiento anual de la canasta básica

El valor de la canasta
El valor de la canasta alimentaria rural alcanzó 1,854.63 pesos y la urbana 2,462.71 pesos en noviembre de 2025. Cuartoscuro

Las cifras del INEGI muestran que el crecimiento anual de la canasta alimentaria fue de 3.1 % en el ámbito rural y de 4.4 % en el urbano. En contraste, la inflación anual general del país resultó inferior a la variación de la línea urbana, mientras supera a la línea rural.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por el INEGI, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, junto con el bistec de res y la leche pasteurizada de vaca, figuran entre los productos con mayor impacto en el aumento del costo de la canasta básica, efecto que se acentúa en las áreas rurales y urbanas.

Entre los rubros alimenticios de mayor incidencia anual en el ámbito rural, destacan alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar con un incremento de precios del 7.6 % y una contribución de 52.7 % a la variación total de la canasta.

El bistec de res presentó un alza de 18.8 %, sumando 31.3 % en la incidencia, mientras que la molida de res reportó un cambio de 17.5 % y una participación de 17.3 % en el incremento de la canasta rural.

En las ciudades, la leche pasteurizada de vaca también aparece entre los bienes que más contribuyeron al alza de los precios, con aumentos del 8.9 % y una incidencia de 12.3 %.

La Línea de Pobreza Extrema

La Línea de Pobreza Extrema
La Línea de Pobreza Extrema por Ingresos descendió 2.5 puntos en zonas rurales y 1.6 puntos en urbanas respecto a 2024. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

El INEGI detalló que la variación anual de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) descendió 2.5 puntos porcentuales en el ámbito rural y 1.6 puntos en el urbano respecto a noviembre de 2024.

En el análisis de las líneas de pobreza por ingresos, que consideran tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, el informe indica que los rubros de cuidados personales y transporte público destacan en incidencia sobre el costo total en poblaciones rurales.

En zonas urbanas, los servicios de educación, cultura, recreación y cuidados personales son los de mayor peso en la variación registrada para noviembre de 2025.

El reporte metodológico anexo precisó que a partir de julio de 2025 el INEGI asumió la generación de las líneas de pobreza con los criterios técnicos y metodológicos desarrollados originalmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los valores monetarios se actualizan mensualmente de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), asegurando la consistencia y utilidad de estas referencias para políticas públicas y medición de la pobreza multidimensional en México.

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers: cuándo y dónde ver en México