Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

Guillermo del Toro destaca el valor cinematográfico de los videojuegos y su influencia en la narrativa digital contemporánea (REUTERS/Daniel Cole)

La admiración de Guillermo del Toro por los videojuegos trasciende la simple afición: el cineasta mexicano, reconocido por su maestría en el séptimo arte, considera que algunos títulos alcanzan un nivel “tan cinematográfico como una película”.

Esta visión, que ha influido en su propia aproximación a las narrativas digitales, quedó de manifiesto en una reciente entrevista en el Happy Sad Confused Podcast, donde el director de fantasía compartió su lista personal de videojuegos favoritos y analizó el impacto que han tenido en su creatividad.

God Of War: el videojuego más impresionante para Guillermo del Toro

En la conversación, del Toro subrayó que la serie God of War le ha ofrecido “algunas de las experiencias más cinematográficas” que ha presenciado en el mundo de los videojuegos. El director explicó que ciertas entregas de la franquicia destacan por sus combates épicos y su lenguaje visual, comparables a los de una producción fílmica.

Además, resaltó la capacidad de los estudios para aprovechar la tecnología moderna y crear atmósferas, iluminación y narrativas que, en sus palabras, resultan “tan atractivas como las de una película”.

El director mexicano considera que títulos como God of War ofrecen experiencias tan cinematográficas como una película de Hollywood (Sony)

La lista de títulos que han marcado a Guillermo del Toro es amplia y diversa. Entre los juegos que mencionó se encuentran BioShock, al que definió como uno de los “más envolventes” que ha jugado; Death Stranding, que elogió por su originalidad narrativa y su tono contemplativo; y Metal Gear Solid, al que considera poseedor de uno de los universos más complejos del medio.

También incluyó en su selección a Red Dead Redemption, destacando su mundo abierto al estilo sandbox; Left 4 Dead, por el que siente una especial afición; y Shadow of the Colossus, al que calificó directamente como una “obra maestra”.

El entusiasmo de del Toro por los videojuegos refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento, donde las fronteras entre cine y videojuegos se difuminan.

El director señaló que su preferencia por historias profundas, mundos ricos y emociones intensas encuentra eco en las propuestas de muchos desarrolladores actuales, quienes exploran narrativas y estéticas capaces de rivalizar con las mejores producciones de Hollywood.

Del Toro elogia la capacidad de los estudios de videojuegos para crear atmósferas y narrativas comparables al cine (Cortesía)

Esta convergencia entre ambos medios, según lo expresado por Guillermo del Toro en el Happy Sad Confused Podcast, evidencia cómo los videojuegos han evolucionado hasta convertirse en experiencias inmersivas y creativas que cautivan tanto a jugadores como a cineastas.

De Guadalajara a Hollywood rodeado de monstruos

Guillermo del Toro es un director, guionista y productor mexicano nacido en Guadalajara en 1964. Su obra se caracteriza por la mezcla de fantasía, horror y elementos visuales distintivos.

La convergencia entre cine y videojuegos se refleja en la preferencia de Guillermo del Toro por historias profundas y mundos ricos

Se consolidó internacionalmente con filmes como “El espinazo del diablo” y “El laberinto del fauno”, esta última galardonada con tres premios Óscar. Del Toro ha trabajado tanto en cine en español como en inglés, destacando también en Hollywood con títulos como “Pacific Rim” y “La forma del agua”, por la que obtuvo los premios Óscar a Mejor Director y Mejor Película.

Reconocido por su trabajo en efectos especiales y narrativas que exploran la mitología y el universo fantástico, es una figura influyente en el cine contemporáneo.