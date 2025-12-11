Estas son las recomendaciones de la Profeco para comprar uvas frescas en el Año Nuevo

La tradición de comer uvas en Año Nuevo en México simboliza los doce propósitos para el año venidero. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La costumbre de comer uvas en Año Nuevo para acompañar cada campanada y formular doce propósitos para el año venidero se ha consolidado como un rito familiar en la mayor parte de México.

Esta tradición, de raíces españolas (quienes introdujeron la fruta al continente), transforma a la uva en protagonista indiscutible de la celebración del Fin de Año; sin embargo, para que este ritual concluya con buen sabor y frescura, es fundamental saber cómo elegirlas y conservarlas adecuadamente.

Cómo elegir uvas frescas según Profeco

Profeco recomienda elegir racimos de uvas con tallos verdes, frutos firmes y color homogéneo para asegurar frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de un buen racimo comienza con una revisión cuidadosa en el punto de venta. La Revista del Consumidor de la Profeco recomienda sacudirlo con suavidad: si los frutos permanecen firmes, es señal de frescura, mientras que uvas que se desprenden fácilmente pueden indicar que están demasiado maduras.

También aconseja observar la calidad general del racimo de uvas:

Los tallos deben ser verdes y resistentes.

Los frutos , firmes , carnosos y con la piel lisa.

El color y el tamaño de las uvas , homogéneos .

En variedades negras o rojas, las zonas verdes deben estar ausentes.

Las manchas leves en la piel no son necesariamente un defecto si se planea consumirlas pronto, ya que suelen ser indicio de madurez y dulzura.

Un aspecto importante durante la compra consiste en percibir el aroma: un olor fuerte, que recuerde al vinagre, sugiere fermentación y deterioro. Aquellos racimos deben evitarse totalmente.

Consejos clave de conservación en casa

Para conservar las uvas frescas, Profeco aconseja guardarlas en la parte más fría del refrigerador y en recipientes herméticos. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez en casa, conservar la frescura de las uvas requiere algunos cuidados básicos. Profeco aconseja evitar lavarlas hasta el momento de consumo, esto podría acelerar su deterioro.

Estos son los puntos principales para conservar las uvas frescas el mayor tiempo posible:

Guardarlas en la parte más fría del refrigerador.

Usar recipientes herméticos y mantener los racimos enteros .

Separarlas de alimentos con olores intensos , para evitar que absorban aromas no deseados.

No almacenarlas más de dos semanas para disfrutar su sabor y textura óptimos.

Beneficios a la salud de las uvas

El consumo de uvas favorece la digestión gracias a su contenido de fibra y proporciona energía por sus hidratos de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su valor simbólico en la tradición de Año Nuevo, las uvas poseen propiedades nutricionales relevantes. Destacan entre sus componentes los antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres, ligados al envejecimiento prematuro.

Entre sus aportes para la salud, Profeco resalta:

Su contenido de fibra , que facilita la digestión natural.

Los antioxidantes taninos y ácido cafeico , reconocidos por sus propiedades bactericidas.

Hidratos de carbono de rápida asimilación, una fuente rápida de energía .

Alto valor calórico, por lo que el consumo debe ser moderado.

También destacan las uvas por su contenido de glucosa, fructuosa, ácido fólico y vitamina B6. Potasio (presente principalmente en las versiones rojas) y magnesio junto con calcio.

Las uvas frescas resultan un complemento ideal en jugos, postres y como acompañantes de carnes, quesos y pescados, enriqueciendo la dieta con su dulzura y sus múltiples beneficios. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.