México

Estas son las recomendaciones de la Profeco para comprar uvas frescas en el Año Nuevo

Esta práctica de origen español ha transformado a la fruta en elemento central de las celebraciones

Guardar
La tradición de comer uvas
La tradición de comer uvas en Año Nuevo en México simboliza los doce propósitos para el año venidero. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La costumbre de comer uvas en Año Nuevo para acompañar cada campanada y formular doce propósitos para el año venidero se ha consolidado como un rito familiar en la mayor parte de México.

Esta tradición, de raíces españolas (quienes introdujeron la fruta al continente), transforma a la uva en protagonista indiscutible de la celebración del Fin de Año; sin embargo, para que este ritual concluya con buen sabor y frescura, es fundamental saber cómo elegirlas y conservarlas adecuadamente.

Cómo elegir uvas frescas según Profeco

Profeco recomienda elegir racimos de
Profeco recomienda elegir racimos de uvas con tallos verdes, frutos firmes y color homogéneo para asegurar frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de un buen racimo comienza con una revisión cuidadosa en el punto de venta. La Revista del Consumidor de la Profeco recomienda sacudirlo con suavidad: si los frutos permanecen firmes, es señal de frescura, mientras que uvas que se desprenden fácilmente pueden indicar que están demasiado maduras.

También aconseja observar la calidad general del racimo de uvas:

  • Los tallos deben ser verdes y resistentes.
  • Los frutos, firmes, carnosos y con la piel lisa.
  • El color y el tamaño de las uvas, homogéneos.
  • En variedades negras o rojas, las zonas verdes deben estar ausentes.

Las manchas leves en la piel no son necesariamente un defecto si se planea consumirlas pronto, ya que suelen ser indicio de madurez y dulzura.

Un aspecto importante durante la compra consiste en percibir el aroma: un olor fuerte, que recuerde al vinagre, sugiere fermentación y deterioro. Aquellos racimos deben evitarse totalmente.

Consejos clave de conservación en casa

Para conservar las uvas frescas,
Para conservar las uvas frescas, Profeco aconseja guardarlas en la parte más fría del refrigerador y en recipientes herméticos. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez en casa, conservar la frescura de las uvas requiere algunos cuidados básicos. Profeco aconseja evitar lavarlas hasta el momento de consumo, esto podría acelerar su deterioro.

Estos son los puntos principales para conservar las uvas frescas el mayor tiempo posible:

  • Guardarlas en la parte más fría del refrigerador.
  • Usar recipientes herméticos y mantener los racimos enteros.
  • Separarlas de alimentos con olores intensos, para evitar que absorban aromas no deseados.
  • No almacenarlas más de dos semanas para disfrutar su sabor y textura óptimos.

Beneficios a la salud de las uvas

El consumo de uvas favorece
El consumo de uvas favorece la digestión gracias a su contenido de fibra y proporciona energía por sus hidratos de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su valor simbólico en la tradición de Año Nuevo, las uvas poseen propiedades nutricionales relevantes. Destacan entre sus componentes los antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres, ligados al envejecimiento prematuro.

Entre sus aportes para la salud, Profeco resalta:

  • Su contenido de fibra, que facilita la digestión natural.
  • Los antioxidantes taninos y ácido cafeico, reconocidos por sus propiedades bactericidas.
  • Hidratos de carbono de rápida asimilación, una fuente rápida de energía.
  • Alto valor calórico, por lo que el consumo debe ser moderado.

También destacan las uvas por su contenido de glucosa, fructuosa, ácido fólico y vitamina B6. Potasio (presente principalmente en las versiones rojas) y magnesio junto con calcio.

Las uvas frescas resultan un complemento ideal en jugos, postres y como acompañantes de carnes, quesos y pescados, enriqueciendo la dieta con su dulzura y sus múltiples beneficios. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

Uvas Año NuevoProfecomexico-noticias

Más Noticias

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

La Federación Costarricense de Futbol inicia reestructuración tras fracaso en la eliminatoria mundialista y la salida de sus principales líderes deportivos

La Selección de Costa Rica

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

En el lugar se aseguraron cartuchos útiles de diversos calibres y dosis de presunta marihuana

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Una alerta anónima movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Miguel Hidalgo

Aseguran tres inmuebles usados como

Tris: todos los números ganadores de hoy 10 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Receta de atole de rompope bajo en calorías y sin azúcar

Opciones con ingredientes alternativos permiten disfrutar del atole de rompope sin comprometer el control calórico

Receta de atole de rompope
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: así

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”

Atlante regresa a la Liga MX: qué se sabe de su retorno al Estadio Azteca para jugar en Primera División