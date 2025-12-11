El régimen de China se quejó de los aranceles de México a los productos asiáticos

Un barco portacontenedores se ve atracado en una terminal en Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 30 de noviembre de 2025. (Chinatopix via AP)

Luego que el Congreso mexicano aprobó reformas arancelarias con el objetivo de proteger y fomentar a la industria nacional, el Ministerio de Comercio de China solicitó a México corregir estas medidas, pues consideró que van contra la tendencia de la globalización.

El gobierno del gigante asiático apuntó que las recientes medidas arancelarias implementadas por México sobre importaciones provenientes de países sin tratados de libre comercio, entre ellos China, podrían tener un impacto considerable en los intereses comerciales bilaterales.

Según un comunicado oficial, la autoridad china anunció que vigilará de cerca la aplicación de este nuevo régimen y evaluará sus consecuencias para el intercambio entre ambos países.

Sheinbaum niega que reforma arancelaria esté dirigida al comercio con China

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en la conferencia mañanera de este 11 de diciembre que la reforma está diseñada para los países con los cuales nuestra nación no cuenta con un tratado de libre comercio, y descartó que se trate de un caso en particular.

“No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos Tratado Comercial, porque si no, parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio. No”, aseguró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La mandataria anunció que las acciones tomadas son en el marco del Plan México. (Presidencia)

La mandataria mexicana apuntó que la reforma para aumentar los aranceles a los productos, principalmente asiáticos, tiene como objetivo consolidar al Plan México.

Con esta estrategia, Sheinbaum busca reactivar a la industria mexicana y a través de la inversión reactivar la economía y los empleos en nuestro país.

“¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México", señaló la titular del Ejecutivo.

Sin embargo, precisó que la reforma fue estudiada junto a los grupos empresariales para determinar el posible impacto de un alza en los aranceles. Fue así como la reforma aprobada esta semana en las Cámaras de Diputados y Senadores las tasas fueron modificadas a la baja.

“Los propios empresarios nos dijeron, no solo mexicanos, empresas también internacionales que están en México, donde nos dijeron que “si se ponían tantos aranceles, iba a afectar al precio de los productos en nuestro país”. Entonces, se fue disminuyendo de manera muy importante", señaló la jefa del Estado mexicano.

China pide a México reconsiderar los aranceles por posibles afectaciones al comercio

En la declaración difundida este jueves, el Ministerio de Comercio de Beijing, subrayó que, una vez en vigor, estas disposiciones “socavarán sustancialmente” los intereses del comercio, en referencia directa a los efectos negativos que anticipa para las relaciones económicas.

Además, la cartera comercial reiteró su postura tradicional frente a este tipo de medidas.

“China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas”, apuntó el Ministerio.

La decisión de México de imponer aranceles a productos de naciones con las que no mantiene acuerdos de libre comercio ha generado inquietud en Beijing, que considera que este tipo de acciones pueden afectar la dinámica de exportaciones e importaciones entre ambos países.