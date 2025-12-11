México

El régimen de China se quejó de los aranceles de México a los productos asiáticos

El gobierno del gigante asiático apuntó que las medidas arancelarias podrían tener un impacto en los intereses comerciales bilaterales

Guardar
Un barco portacontenedores se ve
Un barco portacontenedores se ve atracado en una terminal en Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 30 de noviembre de 2025. (Chinatopix via AP)

Luego que el Congreso mexicano aprobó reformas arancelarias con el objetivo de proteger y fomentar a la industria nacional, el Ministerio de Comercio de China solicitó a México corregir estas medidas, pues consideró que van contra la tendencia de la globalización.

El gobierno del gigante asiático apuntó que las recientes medidas arancelarias implementadas por México sobre importaciones provenientes de países sin tratados de libre comercio, entre ellos China, podrían tener un impacto considerable en los intereses comerciales bilaterales.

Según un comunicado oficial, la autoridad china anunció que vigilará de cerca la aplicación de este nuevo régimen y evaluará sus consecuencias para el intercambio entre ambos países.

Sheinbaum niega que reforma arancelaria esté dirigida al comercio con China

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en la conferencia mañanera de este 11 de diciembre que la reforma está diseñada para los países con los cuales nuestra nación no cuenta con un tratado de libre comercio, y descartó que se trate de un caso en particular.

No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos Tratado Comercial, porque si no, parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio. No”, aseguró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La mandataria anunció que las
La mandataria anunció que las acciones tomadas son en el marco del Plan México. (Presidencia)

La mandataria mexicana apuntó que la reforma para aumentar los aranceles a los productos, principalmente asiáticos, tiene como objetivo consolidar al Plan México.

Con esta estrategia, Sheinbaum busca reactivar a la industria mexicana y a través de la inversión reactivar la economía y los empleos en nuestro país.

“¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México", señaló la titular del Ejecutivo.

Sin embargo, precisó que la reforma fue estudiada junto a los grupos empresariales para determinar el posible impacto de un alza en los aranceles. Fue así como la reforma aprobada esta semana en las Cámaras de Diputados y Senadores las tasas fueron modificadas a la baja.

“Los propios empresarios nos dijeron, no solo mexicanos, empresas también internacionales que están en México, donde nos dijeron que “si se ponían tantos aranceles, iba a afectar al precio de los productos en nuestro país”. Entonces, se fue disminuyendo de manera muy importante", señaló la jefa del Estado mexicano.

China pide a México reconsiderar los aranceles por posibles afectaciones al comercio

En la declaración difundida este jueves, el Ministerio de Comercio de Beijing, subrayó que, una vez en vigor, estas disposiciones “socavarán sustancialmente” los intereses del comercio, en referencia directa a los efectos negativos que anticipa para las relaciones económicas.

Además, la cartera comercial reiteró su postura tradicional frente a este tipo de medidas.

“China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas”, apuntó el Ministerio.

La decisión de México de imponer aranceles a productos de naciones con las que no mantiene acuerdos de libre comercio ha generado inquietud en Beijing, que considera que este tipo de acciones pueden afectar la dinámica de exportaciones e importaciones entre ambos países.

Temas Relacionados

ArancelesChinaClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

La fiebre por Grupo Frontera se apodera de los mercados capitalinos, donde los rostros y frases de la banda decoran productos místicos

Productos esotéricos de Grupo Frontera

“Es un hombre honesto”, dice Ricardo Monreal sobre Pedro Haces ante señalamientos que lo vinculan con “El limones”

El diputado de Morena advirtió que le cree al líder de la CATEM

“Es un hombre honesto”, dice

Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Sus ex compañeros de “Otro Rollo” se burlaron de él

Adal Ramones asegura que Juan

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

La agresión dejó siete personas muertas y cinco lesionadas

Capturan a tercera implicada en

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Ranking Spotify en México: top
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a tercera implicada en

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

Reviven fotos de “El Limones” junto con Pedro Haces y otros líderes sindicales de la CATEM Durango

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Productos esotéricos de Grupo Frontera

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Filtración de la demanda de Christian Nodal contra Cazzu podría afectar a su hija, asegura abogado

Concierto de Bad Bunny en México: a qué hora llegar para estar cerca de “La Casita” en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”