Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Sus ex compañeros de "Otro Rollo" se burlaron de él

El ex conductor de Otro
El ex conductor de Otro Rollo aseguró cosas sobre el Divo de Juárez. (Netflix © 2025/IG)

Durante una reciente reunión del elenco de Otro Rollo, el conductor Adal Ramones sorprendió al afirmar que Juan Gabriel estaría vivo y que incluso habría conversado con él.

La declaración se produjo en el canal de Yordi Rosado, donde los exintegrantes del popular programa de los años 2000 compartieron anécdotas y recordaron momentos emblemáticos.

¿Qué dijo Adal Ramones de Juan Gabriel?

Adal Ramones se reunió con
Adal Ramones se reunió con el equipo de Otro Rollo (@adalramones, Instagram)

En medio de la charla, Yordi Rosado mencionó que Juan Gabriel nunca asistió como invitado a Otro Rollo, lo que lamentaron profundamente.

Fue entonces cuando Adal Ramones interrumpió la conversación para asegurar, con seriedad, que el icónico cantante mexicano sigue con vida. Aunque sus compañeros interpretaron el comentario como una broma, Ramones insistió en su postura y añadió que no daría más detalles al respecto.

La reacción del grupo no se hizo esperar. Mauricio Castillo aprovechó la ocasión para bromear y preguntó a Ramones: “¿Es real? ¿Cómo tu pelo?”, lo que provocó risas entre los presentes. A pesar del tono humorístico, la afirmación de Ramones generó sorpresa y especulación en el ambiente.

Durante la misma conversación, Yordi Rosado relató que el llamado ‘Divo de Juárez’ había puesto como condición para asistir al programa la entrega de colchones a centros de niños, una petición que no pudieron cumplir por falta de presupuesto.

Juan Gabriel, su legado en líneas

Cada atuendo de Juan Gabriel
Cada atuendo de Juan Gabriel era único, elaborado a medida y sin repeticiones, reflejando su apuesta por la originalidad en el escenario (Archivo)
  • Juan Gabriel, cuyo nombre real fue Alberto Aguilera Valadez, nació en 1950 en Michoacán, México.
  • Se convirtió en uno de los compositores e intérpretes más influyentes de la música popular latinoamericana.
  • Su repertorio abarca géneros como balada, pop, mariachi y ranchera, con más de 1.800 canciones registradas.
  • Temas como “Querida”, “Amor eterno” y “Hasta que te conocí” se destacaron por su carga emocional y lírica directa.
  • Sus canciones han sido interpretadas por varias generaciones y diferentes artistas.
  • Transformó el panorama musical mexicano con un estilo único y una presencia escénica carismática.
  • Colaboró con intérpretes de distintas nacionalidades y su popularidad se expandió por América Latina y comunidades hispanohablantes en Estados Unidos.
  • Fue también productor y arreglista, impulsando la carrera de otros músicos.
  • Falleció en 2016, pero su influencia se mantiene en la actualidad.
  • Su legado sobresale por la universalidad de sus letras y su capacidad de conectar con el público, consolidándose como una figura esencial de la música en español.

