México

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 10 de diciembre

La moneda canadiense cambia su valor constantemente en el mercado de divisas

Guardar
Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su costo es de gran trascendencia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el valor de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el negocio internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre estados. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del convenio comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 13.1370 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 13.1444 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 13.0212 - 14.8895 pesos, esto representa una variación del 13.1446 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Remesas desde Canadá a México

México es uno de los
México es uno de los principales socios comerciales de Canadá gracias al T-MEC (REUTERS/Christinne Muschi)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

La economía en Canadá

En el mercado de divisas la oferta y demanda de las monedas determinará el valor de la tasa de cambio. Las políticas públicas, así como las monetarias tienen una gran influencia en la fluctuación de una moneda.

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial del país norteamericano y es representado bajo las siglas CAD en el mercado de divisas. Esta moneda ha sido utilizada en casi toda la historia del país.

Canadá se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aprobado en 2020 sostiene una gran relación comercial con el mercado nacional.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que el país norteamericano se dirige a un periodo de crecimiento moderado después del “duro golpe” que representó la pandemia del coronavirus. 

En 2021 el país logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 14.5 por ciento en dicho mercado.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (REUTERS/Chris Wattie/File Photo)

Predicciones económicas para Canadá

Los economistas esperan que la situación financiera de Canadá sufra menos dificultades a medida de que la población logre superar el primer semestre del año. El Banco Central del país ha mantenido políticas económicas restrictivas para impulsar una desaceleración de la inflación.

La pandemia de coronavirus y la alza de precios registrados en 2021 provocó que el Banco Central sumara esfuerzos para tratar de desacelerar la inflación. La economía del país se vio impulsada el año pasado principalmente por el crecimiento histórico de la población.

Los economistas esperan que este año la economía canadiense se encamine hacia sus objetivos planteados por el ente financiero y puedan entrar en un sendero de crecimiento con políticas monetarias estrictas.

Temas Relacionados

México economíaCanadádólar canadienseTipo de cambioNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Montaña rusa en el precio del dólar en México: “Súper peso” vuelve a caer hoy 10 de diciembre

La divisa estadounidense recupera terreno ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este miércoles

Montaña rusa en el precio

Refuerzan acciones contra la explotación infantil en Guanajuato ante aumento de casos durante la temporada decembrina

Las autoridades buscan frenar la permanencia de menores en cruceros y avenidas

Refuerzan acciones contra la explotación

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

Las autoridades aseguraron durante el operativo 109 dosis de posible metanfetamina, cocaína y piedra, así como 15 cartuchos útiles

Fuerzas federales y estatales detienen

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 10 de diciembre y a dónde acudir?

El registro nacional para nuevos beneficiarios continúa y deben acudir quienes tienen 65 años cumplidos o los cumplen en diciembre

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

El actor destacó que la decisión se dio en buenos términos y que el cariño sigue presente pese a la separación

Lalo España anuncia su separación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales y estatales detienen

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Lalo España anuncia su separación

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

La Granja VIP en vivo: los granjeros se desvelan para ver el nacimiento del becerro de Jacinta

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

Bad Bunny sorprende al asistir a las luchas en CDMX antes de sus conciertos en el Estadio GNP

DEPORTES

Real Madrid vs Manchester City:

Real Madrid vs Manchester City: a qué hora y dónde ver en México a los merengues en la Champions League

Adiós a las reprogramaciones: Liga MX presenta su calendario 2026 con ajustes relevantes

Randy Arozarena representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Selección Mexicana ajusta su calendario: confirman tres amistosos más en mayo-junio rumbo al Mundial 2026