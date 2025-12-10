México

Popocatépetl tuvo 2 exhalaciones este 10 de diciembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Guardar
Se exhorta a la gente
Se exhorta a la gente a no acercarse al volcán (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl registró 2 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse lluvias fuertes en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a ignorar rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la gente informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Un coloso que ruge

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl

El Popocatépetl protagoniza una de
El Popocatépetl protagoniza una de las leyendas más populares del México prehispánico (Cenapred)

Esta historia es una de las más conocidas de la cultura mexicana y narra la historia de un amor trágico entre dos jóvenes. De acuerdo con el relato recogido por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INAH) Iztaccíhuatl era una princesa de extraordinaria belleza, hija de un cacique. Popocatépetl, un valiente guerrero, se enamoró de ella y ambos juraron estar juntos para siempre.

Sin embargo, antes de casarse, el cacique pidió a Popocatépetl que demostrara su valía yendo a la guerra contra un pueblo enemigo. El joven guerrero se comprometió a regresar victorioso y casarse con su amada.

Durante la ausencia de Popocatépetl, un rival envidioso difundió la noticia falsa de que el guerrero había muerto en combate. Al escuchar esto, Iztaccíhuatl, devastada por la tristeza, falleció a causa de un profundo dolor. Cuando Popocatépetl regresó triunfante y conoció el destino de su amada, cargó su cuerpo hasta la cima de una montaña y prometió velarla eternamente.

La leyenda cuenta que Iztaccíhuatl se convirtió en la montaña que lleva su nombre, conocida también como "La Mujer Dormida", debido a su perfil que parece estar recostado. Popocatépetl, por su parte, se convirtió en el volcán vecino, siempre vigilando con su fumarola encendida, simbolizando la antorcha que sostiene por su eterno amor.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Senador propone crear canal, radio y periódico que promueva cultura de la 4T: “Se debe cimentar en la más amplia cobertura”

El senador indicó que el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano también produciría contenido de entretenimiento y noticias

Senador propone crear canal, radio

Enrique Bermúdez pide oraciones para icónico narrador deportivo de Televisa reportado en estado crítico

Roberto Guerrero Ayala es considerado una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano

Enrique Bermúdez pide oraciones para

Juzgan injustamente a Andy López Beltrán por ser hijo de AMLO: Luisa María Alcalde

La dirigente nacional de Morena señaló que su secretario de Organización es juzgado de manera distinta solo por ser hijo del expresidente López Obrador

Juzgan injustamente a Andy López

Padre DJ conquista las redes al crear versión electrónica de “La Guadalupana”

Internautas destacaron el respeto y carisma del religioso en su peculiar homenaje

Padre DJ conquista las redes

Sujetos armados atacan a policías municipales de Cotija tras intensa ola de violencia en Michoacán | Video

Los últimos reportes de la SSP Michoacán indican que el saldo de estos hechos es de un oficial herido y dos civiles más heridos por estar en la zona del enfrentamiento

Sujetos armados atacan a policías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a policías

Sujetos armados atacan a policías municipales de Cotija tras intensa ola de violencia en Michoacán | Video

César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

Cae en Durango “El Limones”, presunto extorsionador de alto perfil de Los Cabrera Sarabia, célula del Cártel de Sinaloa

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

René Franco a Fátima Bosch:

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Enrique Bermúdez pide oraciones para icónico narrador deportivo de Televisa reportado en estado crítico

Cruz Azul vs Flamengo Copa Intercontinental en vivo: la Máquina se despide del torneo tras caer 2-1

Messi podría visitar México: así sería el posible cruce ante América en la Concacaf Champions Cup

Enrique Burak lanza dardo contra Bad Bunny y su presencia en el Super Bowl: “Yo iré al baño”