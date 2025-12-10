México

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 10 de diciembre y a dónde acudir?

El registro nacional para nuevos beneficiarios continúa y deben acudir quienes tienen 65 años cumplidos o los cumplen en diciembre

El operativo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entra en su fase final del año. La Secretaría del Bienestar informó que el proceso de registro se lleva a cabo del 1 al 13 de diciembre, con atención presencial en los Módulos del Bienestar instalados en todo el país.

Este programa, considerado uno de los pilares de la política social federal, ofrece un apoyo económico bimestral para mejorar el bienestar y condiciones de vida de las personas adultas mayores. La dependencia reitera que los trámites son gratuitos y sin intermediarios, por lo que no se debe entregar documentación a terceros.

¿Quiénes deben registrarse hoy miércoles 10 de diciembre?

De acuerdo con el calendario alfabético establecido para diciembre, este miércoles 10 corresponde el registro a:

  • Personas adultas mayores de 65 años o más, o que cumplen 65 años durante este mes.
  • Cuyo primer apellido inicia con I, J, K, L, M, N, Ñ u O.

La Secretaría del Bienestar llamó a respetar estrictamente el día asignado a cada apellido, pues únicamente se brinda atención a quienes acuden de acuerdo con el calendario oficial.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar 2025 de este mes de diciembre

Documentos necesarios para realizar el registro

Las y los adultos mayores que acudan hoy deberán presentar:

  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad.
  • CURP actualizado.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, teléfono, gas o predial).
  • Teléfonos de contacto, fijo y celular.

En caso de que el adulto mayor tenga dificultades para trasladarse, se puede solicitar una visita domiciliaria llamando a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64, o registrándose en gob.mx/bienestar.

¿A dónde deben acudir los adultos mayores?

La atención se brinda exclusivamente en los Módulos del Bienestar, que operan en un horario de 10:00 a 16:00 horas en todo el país.

Para ubicar el módulo más cercano, la Secretaría del Bienestar pone a disposición un buscador oficial en el portal del Gobierno de México, donde se actualizan las direcciones y puntos activos en cada entidad.

Acudir al módulo correcto es indispensable para concluir el trámite.

Calendario del registro en diciembre

El calendario oficial es el siguiente:

  • Miércoles 10: I, J, K, L, M, N, Ñ, O
  • Jueves 11: P, Q, R
  • Viernes 12: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 13: todas las letras

Un derecho universal para las personas adultas mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional que se entrega de manera universal y sin intermediarios. Con este apoyo, el Gobierno de México busca garantizar un ingreso básico que contribuya a la autonomía y calidad de vida de quienes conforman este sector de la población.

