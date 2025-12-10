México

Nuevo frente frío se aproxima a México: ¿Qué estados sentirán sus efectos este miércoles 10 de diciembre?

La combinación de diversos sistemas atmosféricos provocará chubascos y tormentas en varias regiones del sureste nacional

Guardar
El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 10 de diciembre

Una mezcla de frentes fríos
Una mezcla de frentes fríos y humedad tropical generará contrastes térmicos notables en distintas regiones mexicanas. (Cuartoscuro)

El sistema frontal número 19 con características de estacionario sobre la península de Yucatán, originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

  • Chiapas (este)
  • Quintana Roo
  • Campeche (este)
  • Yucatán (este)

Además de viento de componente norte de fuerte a muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Se observa la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del territorio mexicano originando rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República
Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Chiapas (este)
  • Campeche (este)
  • Yucatán (este)
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)
  • Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca)
  • Oaxaca
  • Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Jalisco
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Morelos

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

  • Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

  • Golfo de Tehuantepec

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Mientras algunas zonas serranas amanecen
Mientras algunas zonas serranas amanecen bajo cero, otras regiones costeras alcanzarán temperaturas cercanas a los 40 grados. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas (costa)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla (suroeste)
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Chihuahua
  • Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticiasFrente frío

Más Noticias

Profiteroles con nata y salsa de guayaba al tequila: el postre franco-mexicano para tus fiestas

Haz de tu cena de fin de año un desfile de sabor con este platillo

Profiteroles con nata y salsa

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 10 diciembre

Estarán cerradas temporalmente para mejorar la operación e infraestructura del sistema

Metrobús CDMX: estas son las

Metro CDMX y Metrobús: hoy miércoles 10 de diciembre del 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús: hoy

Pavlova de jamaica al vino tinto: el postre festivo y elegante que tienes que probar

Haz de tu mesa navideña un escaparate de creatividad con este platillo

Pavlova de jamaica al vino

Nuestra Señora de Loreto y todos los santos que se celebran hoy 10 de diciembre

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Nuestra Señora de Loreto y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Disputa del Cártel de Sinaloa

Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Día de Muertas: así fue

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

Bad Bunny sorprende al asistir a las luchas en CDMX antes de sus conciertos en el Estadio GNP

Eduardo Manzano sí aparecerá en las próximas temporadas de Una Familia de 10: Esto se sabe

La Granja VIP: Quién es el tercer nominado de la novena semana en el reality

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

DEPORTES

Calendario NBA: fechas, horarios y

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de diciembre

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX