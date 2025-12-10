Nuevo frente frío se aproxima a México: ¿Qué estados sentirán sus efectos este miércoles 10 de diciembre?

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 10 de diciembre

Una mezcla de frentes fríos y humedad tropical generará contrastes térmicos notables en distintas regiones mexicanas. (Cuartoscuro)

El sistema frontal número 19 con características de estacionario sobre la península de Yucatán, originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Chiapas (este)

Quintana Roo

Campeche (este)

Yucatán (este)

Además de viento de componente norte de fuerte a muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Se observa la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del territorio mexicano originando rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Pronóstico meteorológico en la República Mexicana. (SMN)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chiapas (este)

Campeche (este)

Yucatán (este)

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)

Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca)

Oaxaca

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Golfo de Tehuantepec

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Mientras algunas zonas serranas amanecen bajo cero, otras regiones costeras alcanzarán temperaturas cercanas a los 40 grados. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (costa)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla (suroeste)

Morelos

Campeche

Yucatán

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.