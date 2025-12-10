Nuevo frente frío se aproxima a México: ¿Qué estados sentirán sus efectos este miércoles 10 de diciembre?

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.
Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.
Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Pronóstico del tiempo para este 10 de diciembre
El sistema frontal número 19 con características de estacionario sobre la península de Yucatán, originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Chiapas (este)
- Quintana Roo
- Campeche (este)
- Yucatán (este)
Además de viento de componente norte de fuerte a muy fuerte en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.
Se observa la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del territorio mexicano originando rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chiapas (este)
- Campeche (este)
- Yucatán (este)
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)
- Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Olmeca)
- Oaxaca
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:
- Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Golfo de Tehuantepec
¿Cuáles son las temperaturas estimadas?
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas (costa)
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla (suroeste)
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.
Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.