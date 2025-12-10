México

La película de Súper Mario Bros explota en popularidad en Netflix México esta noche

El fontanero más famoso de los videojuegos arrasa en el ranking de películas de la plataforma de streaming a mitad de semana

De Nintendo e Illumination llega una nueva película animada basada en el mundo de "Super Mario Bros". (Universal Pictures)

La película sigue a los hermanos Mario y Luigi, dos plomeros de Brooklyn que, por un accidente, terminan teletransportados al Reino Champiñón. Allí, se unen a la Princesa Peach y al simpático Toad para rescatar al reino de las garras del malvado Bowser.

Es una aventura llena de acción, humor, referencias nostálgicas a los juegos clásicos de Mario (como la pista Rainbow Road de Mario Kart) y canciones pegajosas, como “Peaches” interpretada por Bowser.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, y producida por Illumination en colaboración con Nintendo, dura unos 92 minutos y es perfecta para toda la familia. Incluye cameos divertidos como Donkey Kong y referencias a otros personajes del universo Mario.

La lista de las películas más populares de Netflix México

1. Súper Mario Bros: La película

The Super Mario Bros. Movie
The Super Mario Bros. Movie (Universal)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

2. Togo

‘Togo’ es la historia real no contada ambientada en el invierno de 1925 de un periplo por el terreno traicionero de la tundra de Alaska en busca de una aventura emocionante que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de un hombre, Leonhard Seppala y de su perro de trineo guía, Togo.

3. Trol 2 (Troll 2)

Tráiler de 'Troll 2'. (Netflix)

Cuando un nuevo y peligroso trol amenaza con devastar su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

4. Deseo de matar

Un médico decide hacer justicia porque la policía no cumple con su deber tras la agresión a su esposa e hija. Los habitantes de la ciudad comienzan a preguntarse si él es un loco o la respuesta a sus plegarias.

5. Olé: El Viaje de Ferdinand

Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embestirse con otros toros. A medida que va creciendo y haciéndose fuerte, su temperamento no cambia y sigue siendo un toro manso. Un día, unos hombres vienen buscando al toro más grande, rápido y bravo.. y Ferdinand es elegido equivocadamente para las corridas de toros de Madrid.

6. It: Capítulo 2

Trailer It 2

Han pasado casi 30 años desde que el “Club de los Perdedores”, formado por Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley, se enfrentaran al macabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado. Sin embargo, ahora, siendo adultos, parece que no pueden escapar de su pasado. Todos deberán enfrentarse de nuevo al temible payaso para descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia.

7. El secreto de Santa

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

8. Big

Un niño, Josh Baskin, pide un deseo en una máquina de feria: ser grande. Al despertar a la mañana siguiente, descubre que se le ha concedido y que su cuerpo ha envejecido de la noche a la mañana.

9. El libro de la vida

La familia de Manolo quiere que sea torero, pero él desea ser músico. El joven vivirá una aventura mágica por tres mundos de fantasía y, durante su odisea, tendrá que decidir si sigue los impulsos de su corazón o el deseo de su familia. Crédito: 20th Century Studios LA

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.

10. Las guerreras k-pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

