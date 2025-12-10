Kenia López Rabadán urge a garantizar la seguridad en Michoacán y rechaza politización del combate a la violencia

El titular de la SSPC justificó este cambio legal porque no existen investigaciones o conceptos legales en las leyes mexicanas o internacionales. Crédito: Youtube / CEPROPIE

La preocupación por el incremento de la violencia en Michoacán y otras regiones de México se coloca nuevamente en el centro del debate parlamentario, luego de la violencia registrada el sábado 6 de diciembre en Coahuayana.

Frente a este panorama, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, subrayó la urgencia de actuar con responsabilidad institucional y sin tintes partidistas para garantizar la seguridad de la población.

Kenia López Rabadán llama a no politizar inseguridad en México

Sin importar la tipificación legal de los sucesos recientes en Coahuayana, López Rabadán enfatizó que el objetivo principal debe ser la protección de la ciudadanía. “Intentar politizar, partidizar o ideologizar una realidad tan lastimosa como es la inseguridad, desde mi perspectiva no debe suceder”, declaró la legisladora al sostener una entrevista con medios en San Lázaro.

Recalcó que la problemática de inseguridad está plenamente documentada y afecta a varias entidades, por lo que ningún funcionario debe justificar ni minimizar lo que ocurre. Añadió que es indispensable que todas las instituciones federales, estatales y municipales asuman un papel activo en la construcción de la paz.

La diputada lamentó que la violencia no es exclusiva de Michoacán y ha alcanzado a numerosos estados del país. De ahí, insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno.

Para ella, las recientes manifestaciones sociales que han exigido respuestas ante la violencia no deben ser desestimadas. Demandó que los funcionarios dejen de lado diferencias políticas para centrar la discusión en soluciones eficaces, poniendo en primer plano el bienestar de millones de mexicanos.

Kenia López Rabadán hizo un llamado a tomar acciones que lleven a la Paz en Michoacán. (Foto: Cámara de Diputados)

Instituciones y servidores públicos: obligaciones irrenunciables

López Rabadán fue enfática al señalar que el combate al crimen organizado no debe verse obstaculizado por excusas ni disputas políticas. Recordó que se trata de una responsabilidad ineludible para quienes ocupan cargos con recursos del erario.

“Hay un México que hoy sufre una inseguridad y que no tiene que ver con un tema ideológico, no tiene que ver con un tema de partidos, tiene que ver con darle respuesta a millones de mexicanos que hoy trabajan y quieren salir adelante junto con sus familias”, expresó la diputada.

Además, insistió en que el crimen organizado no puede superar la fuerza del Estado, por lo que exhortó a abandonar la justificación política y enfocarse en resultados efectivos. Para concluir, López Rabadán reiteró: “Me parece que más allá de echar culpas al presente o al pasado o al futuro, más allá de echar culpas o de no responsabilizarse, hoy es una obligación dar respuesta”.

Cabe destacar que el tema ha tomado mayor relevancia debido a que en un inicio la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, aseguró en un primer momento que lo sucedido en el municipio de Coahuayana era investigado bajo la clasificación de “Terrorismo”, sin embargo, un día después, emitió un comunicado en el que afirmaba que el caso sería investigado por “delincuencia organizada”.

En líneas la opinión de Kenia López Rabadán sobre la inseguridad en el país

