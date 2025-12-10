México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 10 de diciembre

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

El estado de los vuelos
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto capitalino tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas de este miércoles.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: Y4480

Destino: Chetumal

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

