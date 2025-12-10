El pleno de la Cámara de Diputados avanza en la reforma arancelaria

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Pleno de la Cámara de Diputados avanzó en la revisión de cinco dictámenes que abordan temas arancelarios, la modificación de monedas de circulación nacional de diez y veinte pesos, y la creación de un marco legal para la economía circular.

Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad de sectores productivos afectados por la importación de mercancías a precios que no reflejan los costos reales, así como optimizar la producción y diseño de monedas mexicanas y establecer nuevas bases para la gestión ambiental.

Entre los dictámenes presentados, destaca la propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para reformar las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Así se ajustarán los aranceles en México

El objetivo es ajustar los aranceles de importación en industrias como la automotriz, textil, plásticos, siderúrgica, electrodomésticos, aluminio, calzado, papel, marroquinería, muebles, vidrio, juguetes, motocicletas, remolques y otras.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra un buque atracado durante un día de actividad comercial en el puerto de Manzanillo, en Manzanillo, México, 14 de diciembre de 2023. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

Estas mercancías están clasificadas en los capítulos 33, 34, 39, 40, 42, 48, 50 a 60, 61 a 64, 69, 70, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 94, 95 y 96 de la mencionada ley. La finalidad es proteger a los sectores cuya competitividad ha sido erosionada por la entrada de productos importados que no incorporan los costos reales del comercio.

Ley Circular también será aprobada por la Cámara de Diputados

Por último, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó un dictamen para expedir la Ley General de Economía Circular y reformar las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Esta iniciativa establece un marco legal para promover la economía circular en México, impulsando la gestión sostenible de los recursos y la reducción de residuos.

Reforma aduanera entra en vigor en 2026

La reforma busca fortalecer y modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión y elusión fiscal.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aumenta los requisitos de control y vigilancia digital para la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

La patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y requerirá certificación cada tres años.

Se crea el Consejo Aduanero, presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con facultades para decidir sobre el otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de patentes, inhabilitación de agentes y agencias y gestión de prórrogas.

Introduce un procedimiento simplificado para empresas de mensajería y paquetería, permitiendo a la ANAM otorgar autorizaciones específicas para el sector.

Actualiza el Régimen de Depósito Fiscal en almacenes generales de depósito.

Incorpora el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico en los programas de diferimiento de aranceles, asegurando el pago de contribuciones mediante depósitos en cuentas aduaneras de garantía para la introducción de mercancías extranjeras.

Endurece las sanciones para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir formalidades o sin pago de contribuciones.

Exige la presentación de un documento que acredite la vigilancia aduanera extranjera cuando la mercancía regrese desde un país que no sea parte del respectivo tratado de libre comercio.