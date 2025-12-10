México

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

También llevaba chalecos antibalas y explosivos

Guardar
Parte de lo asegurado por
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo a Cleofer Zoé M. P., un hombre de 40 años, en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango. Dicho sujeto trató de entrar a territorio mexicano con un arsenal.

El arresto de dicho sujeto fue informado el 9 de diciembre, un día después de que las autoridades militares de Guatemala informaron sobre la incursión de presuntos integrantes de grupos criminales mexicanos a su territorio. Presuntamente el grupo responsable sería el Cártel de Sinaloa.

La detención del hombre fue porque intentaba cruzar hacia territorio mexicano portando un fusil AK-47, un cargador y 30 municiones., además, durante el operativo, las autoridades localizaron tres drones, uno de ellos valorado en Q. 200.000, es decir, unos 474 mil 842 pesos mexicanos.

Cleofer Zoé también llevaba cuatro fusiles AK-47, una pistola 9 mm, 12 tolvas para fusil, cuatro radios portátiles, dos chalecos antibalas y aproximadamente 50 explosivos.

Un dron fue asegurado (X/@PNCdeGuatemala)
El ahora detenido “portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones, quien pretendía internarse de lado mexicano”, destaca la institución de seguridad.

Entre los artefactos incautados se encontraron bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas Molotov, así como fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría.

La PNC informó que la seguridad se mantiene activa para resguardar a la población de Guatemala. El material gráfico compartido por las autoridades muestra al sujeto capturad, así como los diversos indicios que le fuero incautados.

Un militar de Guatemala herido

Apenas un día antes, elementos del Ejército guatemalteco se enfrentaron con sujetos armados, presuntamente provenientes de territorio mexicano. El incidente dejó a un oficial herido en una extremidad inferior.

(Facebook/Om Hrim Kalikaye Svaha)
“Presuntos grupos armados ilegales ingresaron al territorio nacional, específicamente en la línea divisoria Guatemala-México […] al momento que se suscitó el enfrentamiento”, destacó la vocera del Ejército de Guatemala, Pamela Figueroa.

Además, indicó que existe una coordinación activa con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para atender la situación.

Posterior al enfrentamiento, se localizaron mantas con mensajes atribuidos al Cártel de Sinaloa. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un mensaje firmado con las siglas CDS.

Anuncian plan de seguridad

Del lado mexicano, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa),informó sobre el inicio de un plan de operaciones especiales por parte del Ejército Mexicano y el Ejército de Guatemala para que haya un mayor resguardo y seguridad en las regiones de la frontera entre ambos países.

Las zonas subrayadas como prioritarias por ambos ejércitos incluyen a Frontera Comalapa, Motozintla y Amatenango de la Frontera.

“Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército Mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala se realizarán ese tipo de acciones”, dijo el encargado de Defensa.

