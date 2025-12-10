México

Cuántos millones de dólares dejará Bad Bunny en México como derrama económica

El cantante se prepara para 8 increíbles conciertos en el Estadio GNP Seguros

Guardar
El Estadio GNP Seguros se prepara para Bad Bunny. Crédito: Reuters

Cerca de 500 mil asistentes se preparan para acudir al Estadio GNP Seguros en Ciudad de México, tras conseguir sus entradas para los conciertos de Bad Bunny.

Los shows del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour están fijados para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, una apuesta que consolida al artista puertorriqueño como referente en la escena internacional y pone a prueba la capacidad de producción local.

El regreso de Bad Bunny a la capital mexicana, con una propuesta artística renovada, se distingue no solo por la cantidad de fechas y boletos agotados, sino por la incorporación de tecnología y conceptos escénicos inéditos.

La serie de conciertos redefine las expectativas sobre lo que implica un espectáculo de estas dimensiones en México, señalando un avance relevante para la industria nacional de entretenimiento en vivo.

Los millones de pesos que Bad Bunny trae para México con 8 increíbles conciertos

Bad Bunny dará 8 shows (Europa Press / Instagram)

La serie de ocho conciertos que ofrecerá Bad Bunny en la Ciudad de México durante diciembre generará una derrama económica de 177 millones de dólares (aproximadamente 3.228 millones de pesos), según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) capitalina.

Este impacto económico, que comenzará a sentirse a partir del 10 de diciembre, no solo responde a la venta de boletos, sino que también impulsará el turismo, el consumo y la ocupación hotelera en la capital mexicana.

De acuerdo con la Canaco, los hoteles cercanos al Estadio GNP alcanzarán niveles de ocupación de hasta 90 % durante las fechas de los conciertos, lo que evidencia el efecto multiplicador del evento en la economía local. Además, la promotora Ocesa calificó la gira como un “fenómeno global” y detalló que 45 % del público asistente llegará desde otros estados del país, reforzando el atractivo turístico de la Ciudad de México como destino para espectáculos internacionales.

La organización empresarial precisó que 70 % de la derrama económica provendrá de la venta de boletos, mientras que 17 % estará vinculada al consumo de alimentos y bebidas y 12,9 % al incremento en la ocupación hotelera.

Entre los sectores más beneficiados se encuentran restaurantes, cafés, bares, establecimientos de comida rápida, taxis, aplicaciones de movilidad, transporte público, servicios turísticos, tiendas de conveniencia y tiendas de souvenirs. La Canaco destacó que estos giros suelen registrar un aumento considerable en la demanda durante eventos de gran magnitud.

¿Qué canciones cantará Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros?

(Spotify)
  • LA MuDANZA 
  • Callaita
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA
  • TURiSTA
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL
  • INTERLUDE
  • VeLDÁ
  • Tití Me Preguntó
  • Neverita
  • Si Veo A Tu Mamá
  • La Romana
  • VOY A LLEVARTE PA PR
  • Me Porto Bonito
  • No me conoce (Remix)
  • Bichiyal
  • Yo Perreo Sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • CAFé CON RON
  • Ábreme Paso
  • INTERLUDE
  • Ojitos Lindos
  • LA CANCIÓN
  • KLOuFRENS
  • Dákiti
  • EL APAGÓN
  • DtMF
  • EoO

