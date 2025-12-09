Temblor hoy 9 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Un sismo de 4.3 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

A las 01:49 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 22 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 80.1 km.

Últimas noticias

