Temblor hoy 9 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

    09:08 hsHoy

    A las 01:49 horas se registró un sismo de magnitud 4.3 a 22 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 80.1 km.

    Temblor reportado en Chiapas. (SSN)

    Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Cd Hidalgo

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    México es un país sísmico
    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Un sismo de 4.3 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    09:04 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

