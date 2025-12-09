Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, martes 9 de diciembre, según el calendario proporcionado por obras de mantenimiento:
Línea 1 (ambos sentidos)
Línea 2 (ambos sentidos)
Línea 5 (ambos sentidos)
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 9 de diciembre.