Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

15:25 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
13:16 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW MB CDMX)
12:48 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 9 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

12:45 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDXM)
11:41 hsHoy

Cierres del Metrobús hoy 9 de diciembre

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, martes 9 de diciembre, según el calendario proporcionado por obras de mantenimiento:

Línea 1 (ambos sentidos)

  • Olivo
  • Buenavista II
  • La Bombilla
  • Hamburgo

Línea 2 (ambos sentidos)

  • Rojo Gómez (Alternativa Río Mayo)

Línea 5 (ambos sentidos)

  • Deportivo Eduardo Molina
  • Archivo General de la Nación
11:09 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 9 de diciembre.

