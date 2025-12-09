Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 9 de diciembre.

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, martes 9 de diciembre , según el calendario proporcionado por obras de mantenimiento:

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

