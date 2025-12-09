México

El Salvador extradita a México a hombre acusado de tráfico de personas y secuestro en Nuevo León

Exigía rescate y operaba en por lo menos tres estados, incluido la CDMX

Guardar
El hombre es requerido en
El hombre es requerido en Nuevo León (Ministerio de Seguridad El Salvador)

Las autoridades mexicanas anunció la entrega en extradición de un hombre originario de El Salvador debido a su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de personas y secuestro agravado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la entrega en extradición de Aguedo “C”, quien era considerado fugitivo y quien es requerido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León con sede en Cadereyta.

Exigía rescate por las personas

El 8 de diciembre la FGR detalló que el hombre recientemente extraditado habría participado en tráfico de personas a diferentes puntos del país tales como Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León.

Además, Aguedo “C”, al aparecer, participaba en los hechos para poder privar de la libertad a sus víctimas, lo anterior le permitía exigir un rescate a los familiares de las mismas.

Parte de lo informado por
Parte de lo informado por las autoridades mexicanas (X/@FGRMexico)

“El Gobierno de la República de El Salvador concedió la extradición del reclamado al Gobierno mexicano, y se realizó la entrega del fugitivo en el Aeropuerto Internacional de ese país”, es parte de lo compartido por la institución a cargo de Ernestina Godoy.

La extradición de dicho sujeto es una de las acciones destacadas en el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que retoma las diferentes acciones relevantes realizadas durante el fin de semana.

Por su parte, el 4 de diciembre el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador compartió un breve informe sobre la entrega de un hombre identificado como Aguedo Juan C. M.

“El Salvador dejó de ser territorio del crimen. Hoy somos un país que coopera, actúa con firmeza y demuestra que quien delinque, debe responder ante la ley, aquí o donde sea requerido”, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Detenido presunto líder de la MS-13 en México

Por su parte, el pasado mes de marzo fue detenido en Veracruz Francisco Javier R. B., un sujeto apodado El Veterano y quien fue señalado como posible líder de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Ficha de búsqueda de "El
Ficha de búsqueda de "El Veterano" (FBI)

La captura del hombre fue celebrada por el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Kash Patel, quien aseguró que Francisco Javier era uno de los sujetos más buscados por la corporación estadounidense.

“Se trata de una gran victoria tanto para nuestros colaboradores en la aplicación de la ley como para unos Estados Unidos más seguros”, escribió Patel en su cuenta de X.

El Veterano es señalado por EEUU por actividades de tráfico de migrantes indocumentados a territorio estadounidense, es por lo anterior que en septiembre de 2022 fue acusado en el Distrito Este de Nueva York por crimen organizado, narco-terrorismo y tráfico de migrantes, según muestran los registros.

Temas Relacionados

El SalvadorExtradiciónTráfico de personasSecuestroFGRmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Una buena planeación fiscal depende de conocer los días sin atención presencial en oficinas

¿Qué días no trabaja el

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

¿Quién es José Medina Mora

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

La vitamina clave para combatir

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Arranca preventa de boletos para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas