El Salvador extradita a México a hombre acusado de tráfico de personas y secuestro en Nuevo León

El hombre es requerido en Nuevo León (Ministerio de Seguridad El Salvador)

Las autoridades mexicanas anunció la entrega en extradición de un hombre originario de El Salvador debido a su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de personas y secuestro agravado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la entrega en extradición de Aguedo “C”, quien era considerado fugitivo y quien es requerido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León con sede en Cadereyta.

Exigía rescate por las personas

El 8 de diciembre la FGR detalló que el hombre recientemente extraditado habría participado en tráfico de personas a diferentes puntos del país tales como Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León.

Además, Aguedo “C”, al aparecer, participaba en los hechos para poder privar de la libertad a sus víctimas, lo anterior le permitía exigir un rescate a los familiares de las mismas.

Parte de lo informado por las autoridades mexicanas (X/@FGRMexico)

“El Gobierno de la República de El Salvador concedió la extradición del reclamado al Gobierno mexicano, y se realizó la entrega del fugitivo en el Aeropuerto Internacional de ese país”, es parte de lo compartido por la institución a cargo de Ernestina Godoy.

La extradición de dicho sujeto es una de las acciones destacadas en el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que retoma las diferentes acciones relevantes realizadas durante el fin de semana.

Por su parte, el 4 de diciembre el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador compartió un breve informe sobre la entrega de un hombre identificado como Aguedo Juan C. M.

“El Salvador dejó de ser territorio del crimen. Hoy somos un país que coopera, actúa con firmeza y demuestra que quien delinque, debe responder ante la ley, aquí o donde sea requerido”, aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Detenido presunto líder de la MS-13 en México

Por su parte, el pasado mes de marzo fue detenido en Veracruz Francisco Javier R. B., un sujeto apodado El Veterano y quien fue señalado como posible líder de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Ficha de búsqueda de "El Veterano" (FBI)

La captura del hombre fue celebrada por el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Kash Patel, quien aseguró que Francisco Javier era uno de los sujetos más buscados por la corporación estadounidense.

“Se trata de una gran victoria tanto para nuestros colaboradores en la aplicación de la ley como para unos Estados Unidos más seguros”, escribió Patel en su cuenta de X.

El Veterano es señalado por EEUU por actividades de tráfico de migrantes indocumentados a territorio estadounidense, es por lo anterior que en septiembre de 2022 fue acusado en el Distrito Este de Nueva York por crimen organizado, narco-terrorismo y tráfico de migrantes, según muestran los registros.