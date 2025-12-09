México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: en vivo 9 de diciembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

14:14 hsHoy

Se espera que a las 9 de la mañana haya una manifestación en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico con rumbo al Congreso de la Ciudad de México, calle Donceles y Allende.

13:55 hsHoy

Se reporta accidente en la autopista Mexico-Puebla, kilometro 60. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente, ya que equipos están en labores de limpieza y reacomodo de muro central.

13:40 hsHoy

Capufe informa que hay cierre parcial a la circulación en la autopista Chamapa - Lechería, km 5. Reducción de carriles en ambos sentidos por choque contra muro central.

choque Chamapa-Lechería Atizapán Edomex (especial)
13:31 hsHoy

El Valle de México registra a todas horas diversas manifestaciones, marchas y bloqueos que generan afectaciones significativas en la movilidad, especialmente en los principales accesos a la capital y en zonas céntricas de la Ciudad de México, lo que provoca cierres intermitentes de avenidas estratégicas, estaciones de transporte público y retrasos prolongados en los traslados diarios. Mantente informado en tiempo real con Infobae México.

Bloqueo en la autopista México-Querétaro
Bloqueo en la autopista México-Querétaro en la zona de Perinorte, rumbo a la CDMX (redes)

