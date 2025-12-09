México

Asesinatos, ataques y detenciones: los escenarios que enfrenta Guerrero

Desapariciones y operativos en distintos municipios de la entidad buscan restablecer la seguridad en el estado

La violencia en Guerrero se muestra con asesinatos, ataques armados y operativos policiales en varias zonas. (Imagen de archivo. EFE/José Luis De La Cruz)

Una serie de hechos violentos y operativos policiales marcaron la semana en Guerrero con reportes de asesinatos, ataques armados y la detención de presuntos narcomenudistas y generadores de violencia.

Además, la capital se encuentra en vilo derivado de la reciente aparición de narcomantas que amenazaban con impedir el desarrollo de las festividades decembrinas.

A pesar de ello, algunos funcionarios públicos, como el presidente municipal, Gustavo Herrera Alarcón, optaron por solicitar apoyo al gobierno federal y continuar con la planeación de la feria tras mantener en suspenso a la población.

Reforzamiento de la seguridad y hechos violentos

Las autoridades han mantenido vigilancia en diferentes partes del estado. (SSP Guerrero)

Luego de que Alarcón Herrera confirmó que se llevarían a cabo las celebraciones, comenzó el arribo de más elementos de la Guardia Nacional y el despliegue de operativos de reconocimiento.

Así, comenzó a reforzarse la seguridad en la región; incluso, durante el encendido de luces del árbol de Navidad, los guardias se mantuvieron atentos entre las personas asistentes al evento.

Sin embargo, la lucha contra el crimen sigue y en la región de Costa Chica, el domingo 7 de diciembre se reportó el hallazgo de otro hombre asesinado por detonaciones de arma de fuego a la orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del municipio de San Marcos.

Automovilistas que transitaban por la vía alertaron a las autoridades, quienes confirmaron que la víctima, un joven, presentaba al menos cinco heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego larga.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de Acapulco, también en calidad de desconocido.

Durante la mañana del lunes 8 de diciembre, un hombre fue asesinado en la colonia Altos del Tamarindo, en el poniente de Acapulco.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo sin vida de un hombre, que vestía bermuda azul y playera naranja, tendido en el andador Los Amates

El cadáver presentaba múltiples impactos de arma de fuego y, según testimonios recabados por las autoridades, los disparos se escucharon alrededor de las 4:00 horas.

En el lugar se localizaron nueve casquillos percutidos. Tras las diligencias de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permaneció sin identificar.

La violencia incluyó un ataque armado en Cochoapa el Grande, donde dos camiones de volteo que transportaban material de construcción fueron atacados la mañana del lunes, cuando regresaban a la cabecera municipal desde la comunidad de Joya Real.

El ataque ocurrió en el tramo conocido como Cerro de la Garza, donde se encuentra un módulo de policía actualmente abandonado.

Durante la agresión, los ayudantes de los choferes abandonaron los vehículos y, hasta la noche del mismo día, sus familiares desconocían su paradero.

Ante la desaparición, solicitaron la intervención de la Guardia Nacional y la Policía Estatal para resguardar la zona y realizar labores de búsqueda. Los camiones fueron remolcados a la cabecera municipal.

Detenciones recientes

La Fiscalía de Guerrero detuvo a un narcomenudista con dosis de cristal y lo identificó como generador de violencia. (FGE Guerrero)

En paralelo, las autoridades intensificaron los operativos contra el narcomenudeo y la violencia en Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Eduardo “N”, a quien se le aseguraron 50 dosis de la droga conocida como cristal y una báscula gramera.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido está vinculado a la venta de droga en diversos puntos de la capital y es identificado como generador de violencia.

En otro operativo, Edgar “N” fue detenido con seis dosis de cristal. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

