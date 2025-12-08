Sheinbaum revela cómo fue la plática con Trump y Carney durante el sorteo para el Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, D.C., EE. UU. - 5 de diciembre de 2025 El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los Village People actúan durante el sorteo. Pool vía REUTERS/Mandel Ngan

Claudia Sheinbaum Pardo detalló los temas abordados con Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la conversación que mantuvieron en el marco del sorteo del Mundial 2026.

Sheinbaum explicó que la charla en el palco se centró en asuntos relacionados exclusivamente con el sorteo, como la calidad de los equipos y la logística del evento.

“Era que si el equipo fulano de tal era bueno, que si el equipo este era mejor, que por qué cuando sacaron un papel no iba en el lugar que le correspondía, sino que era de otro grupo y por lo tanto iba en otro lugar. Es decir, todo relacionado con el sorteo que estaba ocurriendo”, declaró la presidenta de México.

En la conversación también se abordaron los deportes más populares en cada país. Sheinbaum relató que en Canadá, el hockey es el deporte favorito y señaló que el intercambio entre Carney y Trump se centró en ese tema, “yo no sé mucho de hockey entre Carney y Trump hablaban de hockey”, afirmó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 U.S. President Donald Trump and U.S. First Lady Melania Trump with Mexico's President Claudia Sheinbaum and Canada's Prime Minister Mark Carney with his wife Diana Fox Carney during the FIFA World Cup 2026 Draw REUTERS/Jonathan Ernst

Añadió que el expresidente estadounidense demostró desconocimiento sobre el fútbol y preguntaba sobre la calidad de los equipos: “¿Y este equipo es bueno o no es tan bueno?”, a lo que le respondían que era uno de los mejores.

Según Sheinbaum, la conversación se mantuvo en el terreno de lo deportivo y la organización del sorteo de la FIFA, sin tratar ningún tema particular distinto al evento.

La presidenta subrayó la actitud respetuosa y cordial de Trump durante el encuentro, calificándola como un reconocimiento a lo que representa el cargo presidencial mexicano:

“Trump fue ‘muy amable’ conmigo, lo cual agradezco porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos. La presidenta representa a México y que el presidente Trump haya sido amable, habla del reconocimiento a México”.

Primer reunión Trilateral de Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo indicó que más tarde, en una reunión privada entre los tres mandatarios, discutieron cuestiones principalmente relacionadas con el comercio y el futuro de la colaboración entre los países.

La reciente reunión entre Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney tras el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Washington marcó un nuevo capítulo en la cooperación comercial de México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque el encuentro no abordó el futuro del T-MEC, los líderes acordaron mantener el trabajo conjunto en materia comercial, según informó la presidenta mexicana a través de su cuenta de X.

Este compromiso se produce en un contexto de incertidumbre sobre el tratado, ya que Trump ha sugerido la posibilidad de ponerle fin, aunque también ha dejado abierta la puerta a un nuevo acuerdo entre las naciones norteamericanas.

En declaraciones a los medios, Sheinbaum calificó la reunión como “muy positiva” y detalló que tuvo una duración aproximada de una hora.

La mandataria subrayó que, pese a las tensiones recientes por el incremento de aranceles estadounidenses a nivel global, México mantiene “una de las mejores posiciones” comerciales, destacando la culminación de la revisión de cincuenta y cuatro barreras no arancelarias impuestas previamente.

Entre los temas prioritarios para la agenda trilateral, la presidenta mencionó los sectores de automóviles, acero y aluminio, áreas en las que los tres países buscan seguir avanzando.