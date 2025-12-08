México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 7 de diciembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas de México que entrega millones de pesos. Revisa si conseguiste algún premio del sorteo 4145 de este domingo 7 de diciembre.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4145.

Resultado: 03, 12, 13, 18, 22 y 28.

Melate Revancha:

Sorteo: 4145.

Resultado: 17, 21, 28, 29, 32, 39 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4145.

Resultado: 01, 13, 22, 28, 31, 56 y .

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se informan los ganadores del sorteo de Melate.

¿Cómo ganar Melate?

Los resultados ganadores de Melate
Los resultados ganadores de Melate (Lotería Nacional)

Con 15 pesos puedes obtener un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas distintas. El volante de Melate cuenta con cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones diferentes.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que deberás buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También puedes decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes qué número elegir, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna seleccionará seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo ganar en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tus mismos números.

Solo tienes que llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

Un participante cuya eliminación no figuraba entre las principales predicciones abandonó la competencia

La Granja VIP: Quién fue

Elecciones 2027: estos son los perfiles que comienzan a perfilarse como favoritos

Estados clave como Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas muestran tensiones internas y competencia cerrada entre partidos

Elecciones 2027: estos son los

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Pan de zanahoria y almendra; una alternativa sin horno e ideal para bajar de peso

Este postre fácil de realizar en casa puede ser una alternativa complementaria a la dieta

Pan de zanahoria y almendra;

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Una camioneta de la marca BMW, modelo X4, fue el vehículo asegurado junto con 7 cargadores para arma larga

Aseguran camioneta de alta gama
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién fue

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull