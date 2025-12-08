Panqué de manzana y canela; un antojo navideño ideal para bajar de peso y sin horno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de manzana y canela preparado en sartén se ha posicionado como una opción práctica para quienes buscan alternativas dulces compatibles con una alimentación enfocada en el control de peso.

En contextos donde el acceso a horno es limitado o se prefiere optar por preparaciones más rápidas, esta versión aprovecha ingredientes sencillos y técnicas caseras que permiten obtener un resultado final esponjoso y aromático en época navideña.

Receta de panqué de manzana y canela

Ingredientes principales para el panqué de manzana y canela en sartén:

2 manzanas rojas o verdes, ralladas

2 huevos grandes

100 ml de leche descremada (puede usarse vegetal sin azúcar)

120 g de harina integral

2 sobres de edulcorante sin calorías, al gusto

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Rociador de aceite o unas gotas para la sartén

Así puede quedar la decoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso:

Lavar y pelar las manzanas, retirando semillas y rallando la pulpa. Reservar. Batir los huevos en un bol grande hasta conseguir una mezcla espumosa. Incorporar la leche y el edulcorante a los huevos, batiendo hasta integrar. Sumar la manzana rallada, harina integral, canela, polvo de hornear y sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Engrasar ligeramente una sartén antiadherente y precalentar a fuego mínimo. Verter la mezcla y cubrir con tapa ajustada. Permitir que la cocción se realice durante 20-25 minutos, revisando que la base adquiera firmeza. Cuando la superficie pierda humedad y los bordes se despeguen, girar cuidadosamente el panqué con ayuda de un plato y cocinar el otro lado durante 5 minutos. Retirar, dejar enfriar y servir en porciones.

Qué tan sano es el panqué de manzana y canela

Organizaciones como la Academia Española de Nutrición y Dietética señalan que preparaciones caseras a base de frutas frescas y harinas integrales pueden integrarse a planes para bajar de peso, siempre que se respeten las porciones y se acompañen de un patrón alimenticio equilibrado.

Elegir postres bajos en azúcar, como este panqué, facilita el cumplimiento de metas dietéticas y tiene potencial para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

A pesar de los beneficios de incorporar alternativas saludables, expertos advierten que ningún alimento es milagroso para perder peso. Esta receta es un auxiliar y su consumo debe ser moderado.

Comer únicamente preparaciones supuestamente “sanas” sin supervisión profesional puede conducir a desbalances nutricionales o frustraciones por la falta de resultados esperados.

Hasta los alimentos bajos en calorías contribuyen a la ingesta calórica total diaria, por lo que el acompañamiento de un profesional de la salud es recomendado en toda dieta.

Tips para el panqué de manzana y canela en sartén

Delicioso postre horneado de avena con manzanas, pasas, pistaches y un toque de canela. Ideal para compartir. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar fuego bajo y tapar bien la sartén para generar vapor, lo que ayuda a que el interior se cocine sin quemar la base.

La harina integral retiene humedad, por lo que supervisar la textura evita sobrecocción.

Para quienes prefieren una presentación uniforme, el uso de sartén de diámetro reducido da como resultado un panqué más alto y atractivo.