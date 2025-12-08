México

Panqué de manzana y canela; un antojo navideño ideal para bajar de peso y sin horno

Este delioso postre puede contribuir a una dieta sana en la época decembrina

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de manzana y canela preparado en sartén se ha posicionado como una opción práctica para quienes buscan alternativas dulces compatibles con una alimentación enfocada en el control de peso.

En contextos donde el acceso a horno es limitado o se prefiere optar por preparaciones más rápidas, esta versión aprovecha ingredientes sencillos y técnicas caseras que permiten obtener un resultado final esponjoso y aromático en época navideña.

Receta de panqué de manzana y canela

Ingredientes principales para el panqué de manzana y canela en sartén:

  • 2 manzanas rojas o verdes, ralladas
  • 2 huevos grandes
  • 100 ml de leche descremada (puede usarse vegetal sin azúcar)
  • 120 g de harina integral
  • 2 sobres de edulcorante sin calorías, al gusto
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Rociador de aceite o unas gotas para la sartén
Así puede quedar la decoración
Así puede quedar la decoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso:

  1. Lavar y pelar las manzanas, retirando semillas y rallando la pulpa. Reservar.
  2. Batir los huevos en un bol grande hasta conseguir una mezcla espumosa.
  3. Incorporar la leche y el edulcorante a los huevos, batiendo hasta integrar.
  4. Sumar la manzana rallada, harina integral, canela, polvo de hornear y sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  5. Engrasar ligeramente una sartén antiadherente y precalentar a fuego mínimo.
  6. Verter la mezcla y cubrir con tapa ajustada. Permitir que la cocción se realice durante 20-25 minutos, revisando que la base adquiera firmeza.
  7. Cuando la superficie pierda humedad y los bordes se despeguen, girar cuidadosamente el panqué con ayuda de un plato y cocinar el otro lado durante 5 minutos.
  8. Retirar, dejar enfriar y servir en porciones.

Qué tan sano es el panqué de manzana y canela

Organizaciones como la Academia Española de Nutrición y Dietética señalan que preparaciones caseras a base de frutas frescas y harinas integrales pueden integrarse a planes para bajar de peso, siempre que se respeten las porciones y se acompañen de un patrón alimenticio equilibrado.

Elegir postres bajos en azúcar, como este panqué, facilita el cumplimiento de metas dietéticas y tiene potencial para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

A pesar de los beneficios de incorporar alternativas saludables, expertos advierten que ningún alimento es milagroso para perder peso. Esta receta es un auxiliar y su consumo debe ser moderado.

Comer únicamente preparaciones supuestamente “sanas” sin supervisión profesional puede conducir a desbalances nutricionales o frustraciones por la falta de resultados esperados.

Hasta los alimentos bajos en calorías contribuyen a la ingesta calórica total diaria, por lo que el acompañamiento de un profesional de la salud es recomendado en toda dieta.

Tips para el panqué de manzana y canela en sartén

Delicioso postre horneado de avena
Delicioso postre horneado de avena con manzanas, pasas, pistaches y un toque de canela. Ideal para compartir. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Utilizar fuego bajo y tapar bien la sartén para generar vapor, lo que ayuda a que el interior se cocine sin quemar la base.
  • La harina integral retiene humedad, por lo que supervisar la textura evita sobrecocción.
  • Para quienes prefieren una presentación uniforme, el uso de sartén de diámetro reducido da como resultado un panqué más alto y atractivo.

Temas Relacionados

Panqué manzana canelamexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum comparte fotos con su nieto tras intensa agenda oficial

Tras su viaje a EEUU y la conmemoración de la 4T, la presidenta Sheinbaum muestra un momento familiar

Sheinbaum comparte fotos con su

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

Pese a críticas y polémicas e incluso conflictos legales, el cantante fue aplaudido

Junior H recibe reconocimiento por

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

La intérprete veracruzana recordó cómo un vestuario especial y la calidez de Selena marcaron para siempre uno de los momentos más emotivos de su carrera artística

El vestido que une a

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

El hombre habría accedido a un criterio de oportunidad

Líderes del grupo criminal de

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México invitó a la población a acudir a disfrutar de la cinta

‘El Resplandor’ se proyectará en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Líderes del grupo criminal de

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Junior H recibe reconocimiento por

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: arranca noche de eliminación

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull