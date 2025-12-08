México

México: cotización de cierre del euro hoy 8 de diciembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 21,25 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso una subida del 0,19% frente a la cifra de la jornada previa, que fue de 21,21 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca un descenso 0%, de modo que en términos interanuales aún conserva una bajada del 0,59%.

Respecto de días anteriores, acumuló dos sesiones sucesivas de ganancias. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (9,59%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este contexto.

El peso mexicano frente al euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Del súper peso a la depreciación

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Aumento al Salario Mínimo 2026: qué Programas y Becas del Bienestar tendrán un importante aumento este 1 de enero

La inversión social casi se duplicará respecto a 2025, permitiendo mayores montos y cobertura en pensiones y apoyos

Aumento al Salario Mínimo 2026:

La canción más escuchada en Apple México hoy

Estos son los éxitos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

La canción más escuchada en

CURP 2025: dónde descargar este documento antes de finalizar el año

El trámite para obtener la Clave Única de Registro de Población es rápido y sencillo a través de su página web oficial

CURP 2025: dónde descargar este

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 8 de diciembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del

Qué tienen en común Peña Nieto y Salinas de Gortari, dos expresidentes del PRI

Ambos exmandatarios han administrado su retiro político desde Europa, con apariciones públicas cada vez más esporádicas

Qué tienen en común Peña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

La ONU y autoridades mexicanas impulsan acciones contra finanzas del crimen organizado

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

No se tiene contemplado, por ahora, envío masivo de narcos a los EEUU: Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

La canción más escuchada en

La canción más escuchada en Apple México hoy

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: granjeros sorprendidos por eliminación de anoche

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

Guillermo del Toro y Diego Luna, los mexicanos nominados a los Globos de Oro 2026

DEPORTES

David Faitelson protagoniza pelea con

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas

Cruz Azul aterriza en Qatar para la Copa Intercontinental

Novak Djokovic predice que la final del mundial será entre Portugal y México

Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025