Los principales errores que cometemos al tomar magnesio y que nos impiden lograr su absorción

No tomarlo de forma correcta puede impedir que realmente obtengamos sus beneficios

El magnesio ayuda a regular
El magnesio es un mineral esencial para numerosas funciones del organismo, lo que ha impulsado a muchas personas a recurrir a los suplementos para cubrir sus requerimientos diarios.

Sin embargo, diversos factores pueden interferir en la correcta absorción de este nutriente cuando se consume en forma suplementaria.

Identificar los errores más frecuentes al tomar magnesio es clave para aprovechar sus beneficios y evitar deficiencias pese a la suplementación y es por eso que aquí te damos sugerencias para tomarlo de forma correcta.

El momento del día y
Los errores más comunes al tomar magnesio y que afectan su correcta absorción incluyen los siguientes:

  • Consumir dosis elevadas en un solo momento: Altas cantidades pueden provocar diarrea y reducir la absorción efectiva.
  • Tomarlo junto con calcio o hierro: Estos minerales pueden competir con el magnesio en el intestino, lo que limita su asimilación si se consumen al mismo tiempo.
  • Utilizar formulaciones poco biodisponibles: Algunas presentaciones, como el óxido de magnesio, tienen menor absorción en comparación con formas como el citrato o el glicinato.
  • No considerar el momento del día: Consumir magnesio con el estómago lleno puede mejorar la tolerancia digestiva, pero puede influir en la velocidad de absorción.
  • Combinación con ciertos medicamentos: Antiácidos, diuréticos o algunos antibióticos pueden interferir con la absorción del magnesio.
  • Desconocer necesidades individuales: No adaptar la dosis a la edad, las condiciones de salud o la alimentación puede derivar en deficiencias o exceso.
  • Falta de hidratación adecuada: Una ingesta insuficiente de líquidos puede alterar el equilibrio de electrolitos y la asimilación de minerales.
Mantener la hidratación adecuada es
Estos son los beneficios del magnesio en la salud

El magnesio desempeña funciones clave en el organismo y contribuye a la salud general a través de los siguientes beneficios:

  • Participa en la función muscular y nerviosa: Ayuda en la transmisión de impulsos nerviosos y en la contracción y relajación de los músculos.
  • Apoya la salud ósea: Favorece la fijación de calcio y la formación de huesos fuertes.
  • Contribuye al metabolismo energético: Interviene en la producción de energía a partir de los alimentos.
  • Regula la función cardíaca: Mantiene el ritmo normal del corazón y contribuye a la salud cardiovascular.
  • Equilibra electrolitos: Ayuda a regular el balance de sodio, potasio y otros minerales en el cuerpo.
  • Participa en la síntesis de proteínas: Favorece la formación y reparación de tejidos.
  • Colabora en la regulación del azúcar en sangre: Influye en la acción de la insulina y en los niveles de glucosa.
  • Apoya la función psicológica: Se asocia con la reducción de la fatiga, el estrés y el mantenimiento del estado de ánimo.
Su consumo puede ayudar a
Consultar con un profesional de la salud permite determinar la dosis, el tipo de magnesio y el momento de consumo más adecuado según las necesidades individuales.

