La canción más escuchada en Apple México hoy

Estos son los éxitos en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Las canciones favoritas del momento

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la segunda posición.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, Marlboro Rojo, entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que ANSIEDAD debuta en el ranking directamente en la cuarta posición.

5. PIÉNSALO

Junior H

PIÉNSALO de Junior H es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Netflix and Chill

Luis Carrillo, Omar Camacho y Óscar Maydon

Netflix and Chillde Luis Carrillo, Omar Camacho y Óscar Maydon está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. EXCESOS

Fuerza Regida

Esta es la canción de Fuerza Regida que se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos de Fuerza Regida va en descenso: ya llega al octavo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. gervonta

Peso Pluma

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada gervonta, debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. Ya Borracho

Herencia De Grandes

Con una diferencia positiva de 1, Ya Borracho de Herencia De Grandes sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

