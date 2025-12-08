Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

El gobernador aseguró que los homicidios en Tabasco bajaron a 1.1 por día. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que la entidad tuvo una disminución histórica en el delito de homicidio doloso, pues afirmó que hace un año el estado reportaba casi cuatro homicidios diarios y actualmente la cifra disminuyó a un dígito.

“Esta semana que pasó, fue una semana histórica porque tuvimos una reducción de homicidios y por primera vez tenemos un dígito de homicidios en la semana, traemos 1.1 homicidios en el registro estatal.

“El año pasado traíamos 3.5 casi 4 homicidios diarios, ese es un gran logro” explicó May Rodríguez.

Asimismo, en conferencia de prensa matutina el gobernador anunció que Tabasco logró una disminución favorable en violencia, pues detalló que las autoridades lograron un avance de más del 70%.

Javier May, gobernador de Tabasco, confirmó que la violencia en el estado bajó un 75% en comparación al año pasado. (Foto: X@TabascoJavier)

“En comparación de hace un año, hoy podemos decir que traemos un 75% de disminución de la violencia en el estado”, finalizó el edil.

Autoridades de Tabasco aumentan recompensa por “El Comandante Rayo”, presunto miembro de La Barredora

El pasado 3 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco emitió una nueva alerta pública al anunciar una recompensa de 250 mil pesos para quien aporte información que permita capturar a Euler Rubalcaba Colorado, alias El Rayo y/o Comandante Rayo.

Recompensa ofrecida por El Rayo y/o Comandante Rayo. | Facebook / Fiscalía General del Estado de Tabasco

De acuerdo con las autoridades, El Rayo es señalado como uno de los principales operadores de La Barredora, grupo criminal encabezado por el exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

Rubalcaba Colorado es uno de los últimos jefes de la estructura que permanecen prófugos y cuya trayectoria dentro del grupo lo coloca en el círculo más cercano de los mandos operativos que respondían directamente a Ulises Punto Madera, alias El Mamado, segundo al mando de La Barredora, según expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Caen cuatro policías de Tabasco tras asesinato de joven universitario

A finales del mes de noviembre, la FGE de Tabasco cumplimentó cuatro órdenes de aprehensión contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalados como presuntos responsables del homicidio de Rodrigo Isidro Ricárez, estudiante universitario que murió tras recibir disparos durante un operativo policial.

La FGE detalló que cuatro agentes de la SSPC son responsables del asesinato del joven en Tabasco. | Facebook /

El caso, ocurrido el pasado 14 de noviembre, fue confirmado inicialmente por la familia del joven y posteriormente por la fiscalía estatal, quien abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Rodrigo, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), circulaba en su vehículo cuando fue alcanzado por disparos de arma de fuego en la colonia José María Pino Suárez; poco después, perdió la vida.

Cae “El Topo” y siete personas más en Macuspana y Jalpa

A mediados del mes de noviembre, una operación conjunta en Tabasco, elementos de las fuerzas de seguridad federales y estatales, detuvieron a ocho personas por posesión de armas y droga durante intervenciones simultáneas en los municipios de Macuspana y Jalpa, según informó la SSPC.

Según datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad, entre los detenidos figuran Luis Alberto “N”, alias El Topo, quien cuenta con orden de aprehensión y está relacionado con la venta de droga y armas de fuego.

Detienen en Tabasco a 8 personas por posesión de drogas y armas. (Gabinete de Seguridad)

En Macuspana, los agentes de seguridad observaron a varios individuos intercambiando bolsas, por lo que decidieron proceder para descartar que se trataba de actividades ilícitas, sin embargo, al percibir la presencia de los uniformados, las personas intentaron escapar y realizaron disparos con armas de fuego.

Ante esta situación, las autoridades iniciaron una persecución que concluyó con la detención de siete sujetos. Según información oficial difundida por la SSPC, a los aprehendidos se les aseguraron:

Más de 15 dosis de marihuana

5 armas de fuego cortas

8 equipos telefónicos

20 dosis de droga conocida como piedra

Dinero en efectivo

1 motocicleta

1 arma larga