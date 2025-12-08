México

Gobernador de Michoacán anuncia incremento de presupuesto para seguridad en 2026 ante crisis de violencia

Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que con esto se mejorarán acciones como la prevención del delito y la resolución de casos

(FOTO: X: @FiscaliaMich)
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que se incrementarán 1,450 millones de pesos al sector seguridad luego de que el Congreso del Estado, aprobara el presupuesto de egresos para el 2026 la madrugada del lunes 8 de diciembre.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla mencionó que solamente la Fiscalía General del Estado tendrá un incremento real del 20% para el 2026.

Con ello, aseguró que se fortalecerán acciones de prevención del delito, así como la atención a la violencia y la resolución de casos en el estado de Michoacán.

En conferencia de prensa, el mandatario agregó que el monto total programado asciende a 11 mil 016 millones de pesos y que esos recursos se distribuirán entre el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Judicial y la Coordinación del Sistema Penitenciario.

Bedolla también destacó que en la actualidad el presupuesto para estas instancias fue de 9 mil 554 millones de pesos, por lo que calificó el aumento como algo “significativo”.

Según el gobernador de Michoacán, el Sistema Penitenciario recibirá 437.8 millones de pesos adicionales, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Estatal de Estudios Superiores 408.8 millones más, el Poder Judicial 359.6 millones más y la Fiscalía General del Estado, 256.5 millones de pesos adicionales.

Con este reforzamiento presupuestal, el gobernador del estado de Michoacán espera que se pueda mejorar la operatividad de cada dependencia y avanzar en la reducción de actos de corrupción e impunidad en el ejercicio público.

