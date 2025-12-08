México

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 8 de diciembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, consulta cuáles son el precio de las principales gasolinas en Puebla este 8 de diciembre registrados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de las gasolinas se modifica constantemente por lo que es importante que estar informado sobre su valor más caro y más barato.

Puebla: el precio de la gasolina por litro

Gasolina magna precio promedio por litro: 23.602 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 25.175 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.045 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio GasolinaPueblaMagnamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿En dónde se respira el

Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Controlan fuga de hidrocarburo en Zapopan y mantienen cierre en la autopista Guadalajara - Tepic

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la autopista tras el reporte de una fuga en un poliducto de Pemex

Controlan fuga de hidrocarburo en

Beca Benito Juárez: ¿qué letras obtendrán el apoyo este 8 de diciembre?

El beneficio económico tendrá su última dispersión del año en diciembre

Beca Benito Juárez: ¿qué letras

Cuáles son las ventajas de comer dos cucharadas de miel antes de ir a dormir

La miel natural se asocia con la estabilización de los niveles de glucosa durante la noche

Cuáles son las ventajas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Así comenzó la pelea entre

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

¿Quién es la Máscara?: Quiénes fueron los personajes eliminados este domingo

La Granja VIP: El Patrón recibe castigo tras pelea con Eleazar Gómez, ¿dejará el reality?

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull