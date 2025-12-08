México

Ganaderos se quejan por las nuevas medidas contra el gusano barrenador

Según la organización, estas medidas han provocado un aumento en los costos operativo y un alza en los precios al consumidor

Guardar
México atraviesa una crisis por
México atraviesa una crisis por esta plaga. FOTO: Archivo

La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) alertó que la reciente “sobrerregulación sin precedentes” impuesta por el Gobierno mexicano, tras la declaratoria de emergencia nacional por la plaga del gusano barrenador, está generando efectos críticos en la cadena de suministro de carne.

Según la organización, estas medidas han provocado un aumento en los costos operativos, complicaciones logísticas, afectaciones al bienestar animal y un alza en los precios al consumidor, mientras el sector enfrenta además una suspensión parcial de exportaciones a Estados Unidos y un recorte proyectado en el presupuesto federal para sanidad e inocuidad en 2026.

La AMEG advirtió que, lejos de contener la plaga, el endurecimiento de los controles podría incluso favorecer su propagación.

“El gusano barrenador se transmite por moscas y afecta a cualquier animal de sangre caliente, no por el movimiento regulado de ganado sano”, señaló la asociación a través de un comunicado.

El impacto de la sobrerregulación en la ganadería mexicana ante la emergencia sanitaria

Además, la organización denunció que la multiplicación de retenes federales y estatales, junto con nuevos requisitos derivados de la emergencia, ha paralizado el flujo habitual de ganado, generando cuellos de botella logísticos y desabasto regional.

Gusano Barrenador en el ganado
Gusano Barrenador en el ganado mexicano. (X@Agricultura_mex)

Entre los principales problemas identificados, la AMEG detalló que el traslado de ganado desde los estados del sur hacia los centros de engorda del norte ha visto incrementados sus tiempos de 20 a 32 horas, con esperas superiores a dieciocho horas en puntos de inspección para cumplir los plazos posteriores a la aplicación obligatoria de antiparasitarios.

A esto se suman retenes estatales adicionales que duplican las inspecciones federales, lo que obliga a múltiples maniobras de carga y descarga.

Esta situación, según la asociación, afecta el bienestar animal, eleva el riesgo de heridas susceptibles de infestación y expone al ganado a periodos prolongados sin agua, alimento o sombra, en contradicción con las políticas federales de bienestar animal.

La AMEG subrayó que las demoras han derivado en un aumento de la mortalidad durante el transporte.

El sector ganadero mexicano enfrenta así un “doble desafío”: por un lado, las restricciones internas que frenan la movilización indispensable para el abasto nacional y, por otro, la suspensión parcial de exportaciones a Estados Unidos, lo que ha generado pérdidas millonarias.

Las importaciones de ganado mexicano son relevantes para el mercado estadounidense, ya que promedian más de un millón de cabezas anuales, representando aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y cerca del 3 % de la cabaña nacional de ese país.

La AMEG propuso una serie de medidas para enfrentar la emergencia sanitaria sin afectar el flujo productivo ni al consumidor.

Entre sus planteamientos destacan: acelerar y ampliar el programa de mosca estéril con financiamiento garantizado; fortalecer la vigilancia sanitaria bajo criterios técnicos uniformes; sustituir la sobrerregulación por un protocolo de movilización basado en trazabilidad y buenas prácticas; armonizar la normatividad federal y estatal para eliminar duplicidades, e instalar una mesa permanente de trabajo entre autoridades, estados y productores.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México anunció la ampliación de las medidas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorGanaderíamexico-noticias

Más Noticias

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

El pugilista australiano quiere subirse al ring a enfrentar al mexicano para conseguir la unificación en el peso crucero

Jai Opetaia manda mensaje al

¿Quién era Miguel Ángel Chico Herrera, político guanajuatense, y cuál fue su trayectoria?

Tras más de 40 días hospitalizado, el político perdió la batalla contra un cáncer de médula

¿Quién era Miguel Ángel Chico

Los hábitos esenciales para mantener la masa muscular después de los 40

En esta década es cuando comienza la pérdida gradual de musculo lo cual impacta diferentes áreas de la vida y la salud

Los hábitos esenciales para mantener

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

El éxito de ‘Tres lunares’ marcó un antes y un después para Kerigma, consolidando a Tony Méndez, guitarrista, como referente de la música alternativa

Murió Tony Méndez, rockero fundador

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: arranca noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo en el reality show

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Coche bomba en Michoacán: autoridades

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

De Colima a Michoacán: revelan ruta de la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

ENTRETENIMIENTO

Murió Tony Méndez, rockero fundador

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: arranca noche de eliminación

Salma Hayek visita de sorpresa la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX: “Tantos recuerdos en este lugar”

La Granja VIP: exigen expulsión de El Patrón tras altercado con Eleazar Gómez

Muere Bubba Bar Sant, músico que triunfó en La Voz México en el quipo de Yuri

DEPORTES

Jai Opetaia manda mensaje al

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull

¿En qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?