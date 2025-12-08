México

El SMN alerta por dos frentes fríos en México durante esta semana

El frío se extenderá desde el noreste hasta el sureste del país, con vientos intensos y oleaje elevado, según el Servicio Meteorológico Nacional

La llegada de las bajas
La llegada de las bajas temperaturas aumenta el riesgo de enfermedades y lesiones. Foto: (iStock)

El avance del frente frío 19 sobre el territorio mexicano provocará lluvias intensas, descenso de temperaturas y vientos fuertes en amplias regiones del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema frontal número diecinueve, interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical, lo que generará condiciones meteorológicas adversas desde el noreste hasta el sureste de México.

Además, se anticipa un evento de “Norte” con vientos intensos y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el litoral del golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico, el miércoles el sistema frontal número diecinueve permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en esa región, así como vientos del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el jueves, se espera que el frente se desplace hacia el mar Caribe, dejando de afectar al territorio nacional. Al cierre del periodo de pronóstico, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al país, es decir, el número 20.

El frente frío 19 provoca la caída de las temperaturas

Durante la tarde y noche del domingo, el frente frío ingresará al norte y noreste de México, donde, al interactuar con otros sistemas atmosféricos, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y oriente del país.

La masa de aire polar asociada provocará un marcado descenso de temperatura en estas regiones, así como un evento de “Norte” fuerte y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Sistema frontal trae más lluvias a estas regiones de México

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de México.

Se pronostican lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

El martes, el frente frío se extenderá sobre la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes en esa zona, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco.

La masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte y noreste del país. No obstante, persistirá el evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el sur del litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, aunque disminuirá progresivamente a lo largo del día.

A lo largo del periodo de pronóstico, los canales de baja presión y el ingreso de humedad continuarán ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del territorio mexicano.

