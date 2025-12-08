Controlan fuga de hidrocarburo en Zapopan y mantienen cierre en la autopista Guadalajara - Tepic

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la autopista tras el reporte de una fuga en un poliducto de Pemex. (@UMPCyBZ)

La fuga de combustible registrada en la Autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 2+500 en el municipio de Zapopan, obligó a las autoridades a decretar el cierre total de la vialidad en ese tramo. Elementos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), junto con equipos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, acudieron al lugar para atender la emergencia y controlar el incidente, que generó la suspensión completa del tránsito en ambos sentidos.

Con el objetivo de minimizar las afectaciones para quienes transitan por esta vía, se recomendaron dos alternativas de circulación. Para acceder a Guadalajara, los automovilistas pueden utilizar el Macrolibramiento, mientras que quienes buscan salir hacia Tepic cuentan con la opción de la carretera libre que conecta ambas ciudades.

Mario Alberto Espinosa, coordinador de Protección Civil, detalló que el incidente fue denunciado a las 19:20 horas del domingo y, en cuestión de tres horas, el derrame logró ser contenido.

Hasta el momento no se han confirmado las causas de la fuga. (@UMPCyBZ)

Durante el operativo, equipos de Pemex, bomberos estatales, la Cruz Verde, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y policías estatales colaboraron para suprimir la fuga e implementar acciones de mitigación sobre el residuo peligroso. Para reducir aún más los riesgos asociados a la presencia de hidrocarburos, los equipos especializados aplicaron espuma sobre el área contaminada.

Espinosa resaltó que las causas de la fuga todavía son desconocidas, aunque confirmó que se originó en una válvula de proceso. “Estamos limitando el riesgo, es por lo que se mantiene cerrada la vialidad”, aclaró al referirse a la necesidad de mantener inhabilitado el tránsito regular durante los trabajos de aseguramiento.

De acuerdo con la secuencia de atendimiento ofrecida por Espinosa, la fuga fue suprimida en su totalidad a las 22:00 horas, pero las brigadas permanecen en el lugar para evitar posibles situaciones de riesgo y continuar con la valoración del terreno afectado.

Finalmente, las autoridades recomendaron precaución a quienes transitan por la autopista, pues la circulación seguirá suspendida hasta nuevo aviso, a fin de garantizar la seguridad de la población y de los equipos de emergencia.

Por su parte, Bomberos de Zapopan también compartieron información a tarvés de sus redes sociales. “Por su seguridad, la autopista permanece cerrada y les pedimos: mantener la calma, evitar la zona y ceder el paso a las unidades de emergencia”, se lee en el perfil de X de Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

Hasta las 5:00 horas se mantiene el cierre total de la autopista afectada.