Cantan y arman posada niños rarámuris durante la apertura de la Navidad Mexicana en el Vaticano

Crédito: X(@MaruCampos_G)

El concierto “Raíces, Sonido y Emociones” marcó el inicio de la “Navidad Mexicana en el Vaticano”, evento internacional donde Chihuahua, como estado invitado, llegó hasta Roma con expresiones musicales y tradiciones propias.

Durante la primera jornada, celebrada en la Basílica Di San Salvatore in Lauro, resaltó la presencia del Coro de Niñas del Albergue Yermo y Parres de Carichí que ejecutó villancicos en español y en lengua rarámuri, acto que simbolizó el reconocimiento al año dedicado en México a las mujeres indígenas.

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, destacó que la iniciativa, impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Embajada de México ante la Santa Sede, busca proyectar la cultura mexicana en uno de los recintos espirituales más emblemáticos de Roma.

Crédito: X(@MaruCampos_G)

El público también disfrutó las interpretaciones del pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez, así como del grupo Conjunto Primavera y de jóvenes músicos vinculados al sistema Se’wa, todo bajo la dirección del maestro Alejandro Rico y la maestra Sandra Karina Ordóñez.

Tras el concierto, los asistentes participaron en una tradicional posada, que permitió compartir una muestra de las festividades mexicanas en el extranjero.

La jornada contó con la presencia de los embajadores Alberto Barranco y Genaro Lozano, hecho que la gobernadora subrayó al expresar: “Chihuahua está presente en el Vaticano. ¡Cuenta conmigo!”, según sus declaraciones en redes sociales.

México quiere que el Papa XIV visite el país

A principios del mes de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su interés en concretar una reunión con el Papa León XIV durante una posible visita del pontífice a México.

“Estoy buscando una llamada (...) para poder tener una reunión”, afirmó la mandataria, quien reiteró que la invitación oficial fue extendida desde el inicio de su gestión.

El papa León XIV saluda al salir al término de una audiencia con motivo del Jubileo de los Coros en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 22 de noviembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Sheinbaum recordó que en mayo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, viajó al Vaticano para entregar personalmente una carta de invitación para que el Papa visite el país, en nombre y representación de la mandataria.

En cuanto a sí el líder católico asistirá al festejo por la Copa Mundial, la jefa del Ejecutivo aclaró que aún no existe confirmación sobre la presencia del líder católico en la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca.

La presidenta Claudia Sheinbaum reitera la invitación oficial al Papa León XIV para visitar México durante su gestión.| (REUTERS/Raquel Cunha)

“No hay información de si vendría a la inauguración del Azteca, todavía no hay esa información, pero sí queremos que venga a México”, señaló la presidenta.