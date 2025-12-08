México

Así comenzó la pelea entre Eleazar Gómez y El Patrón que les costó una sanción en La Granja VIP

La producción del programa revisó el video del incidente para determinar la magnitud del enfrentamiento

La producción del programa revisó
La producción del programa revisó el video del incidente para determinar la magnitud del enfrentamiento. (Captura de pantalla TikTok)

La convivencia en La Granja VIP se vio alterada por un enfrentamiento inesperado entre El Patrón y Eleazar Gómez, quienes hasta hace poco habían dejado atrás sus desacuerdos. El ambiente cambió la tarde del domingo 7 de diciembre, cuando ambos concursantes protagonizaron una discusión subida de tono, que por momentos se tornó amenazante y estuvo cerca de desbordarse en una confrontación física.

Durante la comida, la molestia de Alberto del Río creció debido a los comentarios constantes de Eleazar Gómez en la mesa. La situación escaló cuando el luchador comenzó a burlarse del estilo de trabajo de su compañero, señalando que “hay que hacerlo bien”, en alusión a una de las frases características de Gómez. Las provocaciones aumentaron la tensión, desembocando en un cruce verbal con insultos y desafíos al punto de quedar ambos frente a frente.

Alberto del Río y Eleazar
Alberto del Río y Eleazar se enfrentaron frente a todos sus compañeros del reality. (Captura de pantalla TikTok)

“No te tengo miedo”, replicó el actor, quien pedía a su rival que no lo tocara, mientras del Río lanzaba frases para intimidarlo.

“Todo el tiempo te paras a uno aquí, muy ch*ng*n. Como si fueras a hacer algo. ¡Hazlo, hazlo! Y así cada vez que empieces te voy a ch*ng*r. No te vas a aguantar... Nadie lo tocó. No para porque nadie le pone un alto (...) Vives con miedo, naciste con miedo“, gritó el luchador.

De acuerdo a la producción del programa el video del incidente fue revisado para determinar la magnitud del contacto. Durante la Gala de Eliminación, Adal Ramones, anunció frente a todos los participantes que El Patrón sería sancionado. De acuerdo al conductor, el análisis cuadro por cuadro confirmó que existió un contacto físico de parte del luchador hacia el actor y esa evidencia resultó suficiente para activar el reglamento del programa, que contempla medidas disciplinarias en casos de este tipo de conductas.

La Bea logró contener al
La Bea logró contener al luchador para frenar la discusión. (Captura de pantalla TikTok)

La penalización consistió en que Alberto del Río queda nominado automáticamente para la novena semana. Esta decisión lo pone en una situación de alto riesgo, ya que su permanencia ahora depende del voto del público. Por su parte, Eleazar Gómez solo recibió una llamada de atención, al no haberse comprobado que hubiera contactado físicamente a su adversario durante el altercado.

El reglamento de La Granja VIP establece que la nominación directa procede únicamente cuando se detecta contacto físico. El conductor recalcó que en casos anteriores no se aplicaron sanciones mayores porque no se hallaron pruebas de agresión, ratificando la aplicación de los protocolos y criterios internos del programa para todos los participantes.

