México

Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cómo se distribuirán los recursos a las beneficiarias del Estado de México?

Los recursos monetarios del programa comenzarán a distribuirse este mes

Guardar
Mujeres con Bienestar Edomex Programas
Mujeres con Bienestar Edomex Programas Sociales (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México impulsa el programa Mujeres con Bienestar, de carácter social, destinado a mujeres de 18 a 63 años que se encuentren en situación vulnerable, con el objetivo de brindarles apoyo económico cada dos meses.

Las mujeres seleccionadas reciben de manera directa $2,500 de forma bimestral a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. A este respaldo económico se suman otros beneficios, como acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público, además de servicios de orientación financiera, psicológica y legal.

El propósito central de la iniciativa es mejorar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en pobreza, otorgando recursos económicos y prestaciones enfocadas en elevar su bienestar.

Mujeres con Bienestar tarjeta del
Mujeres con Bienestar tarjeta del bienestar Edomex programas sociales

¿Cómo se distribuirán los pagos de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Edomex?

Como normalmente se realiza la dispersión de recursos de Mujeres con Bienestar, las participantes recibirán sus pagos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP. Sin embargo, cabe señalar que aunque se espera que los depósitos lleguen este mes, las autoridades oficiales no han informado nada.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar Edomex?

Quienes participan en Mujeres con Bienestar pueden consultar gratuitamente si recibieron el pago de diciembre al acceder a la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con su usuario y contraseña, revisar la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” vía WhatsApp al 525593372498. Además, existe la opción de verificar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones aplican comisión por esta consulta.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

¿Quiénes dejarán de participar en el programa Mujeres con Bienestar a partir del próximo año?

A partir del próximo año, Mujeres con Bienestar dejará fuera del programa a quienes hayan cumplido 60 años o más. Además, las participantes que residen en áreas rurales solo pueden permanecer dos años como beneficiarias, mientras que en zonas urbanas la participación se limita a un año.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el rango de edad para acceder al programa se reduce y ahora abarca desde los 18 hasta los 59 años, en contraste con el límite anterior de 62 años.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexMujeres con Bienestar EdomexProgramas socialesProgramas para el BienestarDepósitosPagosmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: quiénes son los nominados de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo en el reality show

La Granja VIP en vivo

Un muerto y 20 heridos dejó volcadura de camión de pasajeros en Chiapas

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 29 de la autopista San Cristóbal de Las Casas

Un muerto y 20 heridos

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Dos acciones realizadas en la alcaldía Cuauhtémoc y una más en Iztacalco derivaron en el aseguramiento de casi 800 dosis de presuntas drogas y cantidades a granel

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Cd Altamirano

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Habilitan herramientas como Llave MX y Denuncia Digital para gobiernos de todo México

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca que los gobiernos aprovechen soluciones digitales para los mexicanos

Habilitan herramientas como Llave MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

“No existe otra opción para sobrevivir”: habitantes de la sierra de Guerrero impiden destrucción de plantíos de amapola

Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Top 10 de lo más popular en Prime Video para este fin de semana

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 7 de diciembre

Carín León logra sold out y anuncia segunda fecha de su propio festival en Hermosillo: fecha y venta de ‘La Cura Fest’

DEPORTES

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach: “Estoy listo para la revancha”

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025