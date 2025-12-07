Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cómo se distribuirán los recursos a las beneficiarias del Estado de México?

Mujeres con Bienestar Edomex Programas Sociales (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México impulsa el programa Mujeres con Bienestar, de carácter social, destinado a mujeres de 18 a 63 años que se encuentren en situación vulnerable, con el objetivo de brindarles apoyo económico cada dos meses.

Las mujeres seleccionadas reciben de manera directa $2,500 de forma bimestral a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. A este respaldo económico se suman otros beneficios, como acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público, además de servicios de orientación financiera, psicológica y legal.

El propósito central de la iniciativa es mejorar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en pobreza, otorgando recursos económicos y prestaciones enfocadas en elevar su bienestar.

Mujeres con Bienestar tarjeta del bienestar Edomex programas sociales

¿Cómo se distribuirán los pagos de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Edomex?

Como normalmente se realiza la dispersión de recursos de Mujeres con Bienestar, las participantes recibirán sus pagos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP. Sin embargo, cabe señalar que aunque se espera que los depósitos lleguen este mes, las autoridades oficiales no han informado nada.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar Edomex?

Quienes participan en Mujeres con Bienestar pueden consultar gratuitamente si recibieron el pago de diciembre al acceder a la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con su usuario y contraseña, revisar la aplicación oficial o enviar la palabra “Saldo” vía WhatsApp al 525593372498. Además, existe la opción de verificar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones aplican comisión por esta consulta.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

¿Quiénes dejarán de participar en el programa Mujeres con Bienestar a partir del próximo año?

A partir del próximo año, Mujeres con Bienestar dejará fuera del programa a quienes hayan cumplido 60 años o más. Además, las participantes que residen en áreas rurales solo pueden permanecer dos años como beneficiarias, mientras que en zonas urbanas la participación se limita a un año.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el rango de edad para acceder al programa se reduce y ahora abarca desde los 18 hasta los 59 años, en contraste con el límite anterior de 62 años.