México

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Diez escuderías con una veintena de pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Guardar
La Fórmula 1 es el
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los pilotos que lideran el Campeonato

Fernando Alonso durante el test
Fernando Alonso durante el test de pretemporada en el circuito internacional de Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato de pilotos son: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Tras la última carrera, el británico de McLaren encabeza la tabla de pilotos, sumando los 423 puntos en lo que va de la temporada.

Por su parte, el piloto neerlandés de la escudería Red Bull Racing le pisa los talones a Norris y se encuentra en el segundo puesto con sus 421 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de McLaren, con el tercer lugar. El australiano ya cuenta con 410 en lo que va de la campeonato.

La clasificación completa de la F1

Lewis Hamilton en los test
Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 423

2.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 421

3.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 410

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 319

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 242

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 156

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 150

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 64

10.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 56

11.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 51

12.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 51

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 41

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 38

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 38

16.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 33

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 33

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Fórmula 1Fernando AlonsoCarlos SainzEspaña-DeportesNoticias

Más Noticias

Universidad Abierta y a Distancia de México entrega casi mil títulos a egresados

La plataforma digital y el modelo educativo flexible preparan a los graduados para los retos tecnológicos y profesionales que vienen

Universidad Abierta y a Distancia

¿Es la supercomputadora Coatlicue otro monumento al exceso en un país con carencias básicas?

Se dijo que colocará a México a la vanguardia científica, impulsará la predicción del clima, mejorará la productividad agrícola y más

¿Es la supercomputadora Coatlicue otro

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La artista argentina contó cómo vivió un momento de miedo en su habitación de hotel, lo que provocó una ola de comentarios ingeniosos y especulaciones sobre lo ocurrido

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal

La cantidad de proteína que debes consumir para no perder masa muscular después de los 60

En esta etapa de la vida es muy importante aumentar la ingesta de proteína en la dieta

La cantidad de proteína que

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

En las imágenes compartidas por el mandatario se observa que fue acompañado por el Fiscal General de la Entidad y el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán,

Alfredo Bedolla visitó Coahuayana, Michoacán, para dar seguimiento a las víctimas tras la explosión del coche bomba

Enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León, deja cinco muertos y una persona rescatada

Cocaína, metanfetamina, marihuana y tres detenidos: el saldo de tres cateos realizados en la CDMX

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: quiénes son los nominados de este domingo

Las películas favoritas del público en Netflix México

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Top 10 de lo más popular en Prime Video para este fin de semana

DEPORTES

¿Por qué canal se podrá

¿Por qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

Jesús Orozco Chiquete manda mensaje tras su escalofriante lesión en el Tigres vs Cruz Azul

Cuántos millones pagará Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, delantero que llegará para el siguiente torneo

Pitbull Cruz y su contundente indirecta a Gervonta Davis tras empatar con Lamont Roach: “Estoy listo para la revancha”

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español