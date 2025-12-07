La encontraron robando mercancía y agredió a mordidas al empleado que la confrontó

Mujer es arrestada por intentar robarse unos espejos de una tienda departamental. (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México)

Un incidente inusual generó sorpresa y comentarios luego de que una joven de 22 años fuera detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, después de agredir al trabajador de una tienda departamental. El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle 16 de septiembre cerca del Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización se originó cuando empleados del local solicitaron apoyo a través de un radio, informando que una mujer había sido descubierta ocultando mercancía entre sus pertenencias y que, al ser confrontada, reaccionó con ataques físicos. Los agentes realizaban sus recorridos habituales por la zona cuando recibieron el reporte y acudieron de inmediato.

Según los hechos, la joven atacó al trabajador que intentó detenerla, mordiéndolo en repetidas ocasiones mientras trataba de escapar. El hombre agredido es un empleado de 32 años que tras ver la situación de intento de robo se movilizó para evitarlo.

Un operativo policial en la zona centro

La joven agredió de manera física al empleado que la descubrió (Captura de pantalla Google Maps)

Los testimonios indicaron que el conflicto con la mujer comenzó cuando se le pidió mostrar el recibo de pago de varios artículos que llevaba escondidos. Al no poder justificar su posesión, reaccionó con agresividad.

Finalmente, fue asegurada y revisada conforme al protocolo correspondiente. Durante la inspección se hallaron múltiples objetos que habían sido ocultados con la intención de retirarlos del establecimiento sin pagar.

La gente que se encontraba dentro del lugar y los agentes documentaron todo y posteriormente solicitaron apoyo para el traslado de la implicada.

Destino legal de la detenida

La mujer fue llevada al Ministerio Público - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las pertenencias de la mujer se encontraron 70 espejos de distintas marcas, artículos que el establecimiento confirmó como parte de la mercancía robada. El descubrimiento permitió formalizar la denuncia y continuar con el procedimiento legal.

Tras la identificación de objetos y la valoración del afectado, la joven fue llevada ante el Ministerio Público y el establecimiento notificó su disposición para colaborar con las autoridades.

El caso llamó la atención debido a la manera en que se desarrolló el intento de robo, así como por la reacción de la sospecha, que quedó registrada en reportes internos y en testimonios del personal que presenció la agresión.

Esta noticia y momento se volvió popular dentro de las redes sociales, desatando comentarios y risas por parte de los internautas ya que les resulta un poco extraña la manera en que la joven trató de evadir las consecuencias de sus actos.