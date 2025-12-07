Tres líneas del Metrobús mantienen afectaciones: este es el estado del servicio este domingo 7 de diciembre

Estado del servicio del Metrobús en vivo (Cuartoscuro)

Tras una mañana de eventos especiales que provocaron importantes afectaciones en el servicio del Metrobús, estas son las líneas y estaciones que aún mantienen incidencias la tarde de este domingo 7 de diciembre de 2025 al corte de las 13.30 horas.

La Línea 2 mantiene sin servicio en ambos sentidos en la Estación Rojo Gómez por mantenimiento.

Por su parte, la Línea 4 tiene afectaciones de las estaciones Glorieta de Colón a Vocacional 5 por manifestación. El servicio de la ruta sur tiene desvió por las calles México-Tenochtitlan, Balderas y Ayuntamiento.

Mientras que la Línea 7 registra alteraciones en el servicio de las estaciones Hamburgo a La Diana. Por el momento, el Metrobús avanza por carriles laterales. Además, hay servicio de de Indios Verdes/Hospital Infantil a La Diana.

Estado de servicio del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Rojo Gómez

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Manifestación

Estación afectada: Glorieta de Colón - Vocacional 5

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Manifestación y Eventos temporales

Estación afectada: Hamburgo - La Diana y Gandhí - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.