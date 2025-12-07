México

Tres líneas del Metrobús mantienen afectaciones: este es el estado del servicio este domingo 7 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Metro

Guardar
Estado del servicio del Metrobús
Estado del servicio del Metrobús en vivo (Cuartoscuro)

Tras una mañana de eventos especiales que provocaron importantes afectaciones en el servicio del Metrobús, estas son las líneas y estaciones que aún mantienen incidencias la tarde de este domingo 7 de diciembre de 2025 al corte de las 13.30 horas.

La Línea 2 mantiene sin servicio en ambos sentidos en la Estación Rojo Gómez por mantenimiento.

Por su parte, la Línea 4 tiene afectaciones de las estaciones Glorieta de Colón a Vocacional 5 por manifestación. El servicio de la ruta sur tiene desvió por las calles México-Tenochtitlan, Balderas y Ayuntamiento.

Mientras que la Línea 7 registra alteraciones en el servicio de las estaciones Hamburgo a La Diana. Por el momento, el Metrobús avanza por carriles laterales. Además, hay servicio de de Indios Verdes/Hospital Infantil a La Diana.

Estado de servicio del Metrobús

Línea 1

  • Estado de servicio: Regular
  • Estación afectada: Ninguna

Línea 2

  • Estado de servicio: Intervención en la estación
  • Estación afectada: Rojo Gómez

Línea 3

  • Estado de servicio: Regular
  • Estación afectada: Ninguna

Línea 4

  • Estado de servicio: Manifestación
  • Estación afectada: Glorieta de Colón - Vocacional 5

Línea 5

  • Estado de servicio: Regular
  • Estación afectada: Ninguna

Línea 6

  • Estado de servicio: Regular
  • Estación afectada: Ninguna

Línea 7

  • Estado de servicio: Manifestación y Eventos temporales
  • Estación afectada: Hamburgo - La Diana y Gandhí - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lo que debes saber de la vitamina B12, el nutriente clave para reducir el cansancio y mejorar el sueño

Su presencia permite una transición más natural hacia el sueño y un despertar con mayor sensación de recuperación

Lo que debes saber de

Maritza se separó por violencia, su pareja la obligó a regresar para matarla y huir con sus hijas: familia exige localizarlas

En la marcha realizada el domingo 7 de diciembre en Morelia, exigieron justicia y rapidez para la localización de las de 4 y 6 años

Maritza se separó por violencia,

Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Los hijos del ganador del Oscar fueron encargados de abrir el último concierto en la CDMX de la artista pop

Alfonso Cuarón reacciona a polémica

El momento en que un hombre amenazó a marinos afuera de la Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco: fue neutralizado l VIDEO

(IMÁGENES SENSIBLES) La persona amenazó con lo que parecía un arma corta a los elementos tras supuestamente haber pedido informes de reclutamiento

El momento en que un

Regresa el imperio de BTS y se corona en el top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

En una semana BTS pasó se regresar al ranking a encabezar el listado de lo más oído en K-Pop

Regresa el imperio de BTS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a dos civiles

Marina detiene a dos civiles armados y desmantela narco campamentos del Cártel de Sinaloa en Concordia

“Mientras presumen que ‘todo está bien’, la realidad es otra”: PAN lamenta el atentado por explosivos en Coahuayana

“No existe otra opción para sobrevivir”: habitantes de la sierra de Guerrero impiden destrucción de plantíos de amapola

Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa

Violencia en pueblo de Guerrero: detonaciones al amanecer, civiles armados y escuelas vacías

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Cuarón reacciona a polémica

Alfonso Cuarón reacciona a polémica presentación de sus hijos Bu y Olmo como teloneros de Dua Lipa |Video

Regresa el imperio de BTS y se corona en el top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas

Daniel Tovar responde a críticas por su relación con Paola Ramones y revela cómo se lleva con Adal

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

DEPORTES

Tigres vs Toluca: este es

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca

Brandon Moreno pierde por nocaut técnico ante Tatsuro Taira en la UFC 323