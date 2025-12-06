México

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cintalapa

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Cintalapa ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:40 de este 6 de diciembre a 59 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 151.6 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 17.063 grados de latitud y -94.121 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Caravana Navideña de Combis 2025: este será el recorrido en la Ciudad de México

Creatividad, luces y música convierten el tradicional evento en una experiencia visual única para quienes buscan celebrar en familia

Caravana Navideña de Combis 2025:

El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

El duelo inaugural dará paso a un Mundial que por primera vez reunirá a 48 selecciones y tres países anfitriones en una misma edición

El técnico sudafricano admite que

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

Morenafest: cierre de estaciones del Metro CDMX, avenidas cerradas y opciones viales

Por la celebración de los “Siete años de la Transformación” que festeja el partido que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum al poder, se citó a las el evento las 10 de la mañana a simpatizantes

Morenafest: cierre de estaciones del

Dua Lipa recibe jersey de la Selección Mexicana en su último concierto en CDMX y fans la invitan al Mundial 2026

La estrella británica cerró su gira mundial “Radical Optimism Tour” con tres conciertos en la Ciudad de México

Dua Lipa recibe jersey de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serán las funciones de

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

DEA capacitó a la Guardia Civil de Michoacán en EEUU para fortalecer habilidades tácticas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Dua Lipa recibe jersey de la Selección Mexicana en su último concierto en CDMX y fans la invitan al Mundial 2026

Bad Bunny en CDMX: ¿qué boletos aplican para reembolso total y cómo tramitarlo en Ticketmaster paso a paso?

Se hace oficial el horario de estreno del Vol. 2 de la quinta temporada de Stranger Things en México

DEPORTES

El técnico sudafricano admite que

El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona a la afición mexicana y confirma si Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca

Hirving Lozano confía en que México puede sorprender en el Mundial 2026

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 6 de diciembre

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada