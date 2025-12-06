México

Sheinbaum destaca fortaleza del peso mexicano frente al dólar: “Es una de las monedas más valoradas”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los logros económicos de la Cuarta Transformación

Imagen de archivo. Un peso
Imagen de archivo. Un peso mexicano y un billete de dólar estadounidense. REUTERS/Edgard Garrido

La economía mexicana marcha bien bajo el gobierno de la 4T, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que el peso cerró el viernes 5 de diciembre en 18.18 pesos por dólar.

Hay que recordar que entre 2023 y 2024, la divisa mexicana mostró un buen rendimiento y se llegó a cotizar por debajo de los 17 pesos, lo que le valió el sobrenombre de “súper peso”.

Este sábado 6 de diciembre, desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los logros económicos de la Cuarta Transformación, entre los que destacó el buen desempeño del peso.

“Nuestra moneda cerró ayer, viernes 5 de diciembre, en 18.18 pesos por dólar. El peso es una de las monedas más valoradas de todo el mundo”, aseguró en el festejo por los siete años de la 4T.

La presidenta de México celebró
La presidenta de México celebró los 7 años de la 4T. REUTERS/Raquel Cunha

Modelo económico de la 4T ha reducido la pobreza, afirma Sheinbaum

De acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, situando a México como el segundo país menos desigual de América, resultado atribuido a la continuidad del modelo implementado desde la llegada de la Cuarta Transformación.

Durante una convocatoria que reunió a más de 600 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria destacó logros económicos y sociales.

Afirmó que los Programas para el Bienestar, como eje fundamental, ahora benefician a 32 de 35 millones de familias mexicanas.

La mandataria precisó: “El modelo económico de la Cuarta Transformación funciona y da resultados”, subrayando que la política de aumento al salario mínimo ha elevado su nivel de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios para el primero de enero de 2026, lo que representa un incremento del 154%.

La inflación se ha mantenido bajo control, cerrando octubre de 2025 en 3.57%, explicó Sheinbaum.

El senador de Morena lucía distraído mientras los morenistas gritaban e intentaban saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Redes sociales)

México goza de alta inversión, dice Sheinbaum desde el Zócalo

Detalló también el récord histórico de inversión extranjera directa, que en el tercer trimestre de 2025 superó los 40 mil millones de dólares.

Además, el mercado laboral evidenció la creación de 551 mil empleos formales en 2025 y el desempleo se ubicó en 2,6%, uno de los registros más bajos mundialmente. Las reservas internacionales en el Banco de México marcaron otro récord, alcanzando 250 mil millones de dólares.

Sheinbaum detalla logros de su gobierno

  • Se instauró el voto libre y secreto en elecciones sindicales, y se crearon Centros de Conciliación para Conflictos Laborales.
  • Las comisiones de las Afores disminuyeron y se fundó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
  • La subcontratación quedó eliminada y se amplió la seguridad social a trabajadores de plataformas digitales.
  • Se propuso una reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales a partir de 2027.
  • A partir de 2026, comenzará la credencialización al Sistema de Salud Universal y se garantizó la distribución de medicamentos.
  • Se ampliaron plazas educativas: 37,500 en preparatorias y 124,000 en universidades públicas durante el año.
  • Los homicidios dolosos bajaron 34% respecto a 2018, en contraste con aumentos registrados en sexenios anteriores.
  • Se iniciaron 300,000 viviendas de una meta de 1.2 millones y 5 millones de derechohabientes de Infonavit y FOVISSSTE recibieron reducción de deudas.
  • La política exterior enfatiza la soberanía nacional en la relación con Estados Unidos y el apoyo a mexicanos en el exterior.
  • Hubo reconocimiento a pueblos indígenas y afrodescendientes, avance en infraestructura de trenes de pasajeros, hidráulica y vial, recuperación de Pemex y CFE, y aprobación de la Ley de Aguas Nacionales.

