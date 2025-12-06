México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 6 de diciembre

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
Las tres garitas de Tijuana
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este sábado 6 de diciembre, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

1:30 horas

Sentri

8 líneas abiertas

15 minutos

ReadyLane

13 líneas abiertas

1:27 horas

Tiempo de espera caminando:

General

19 líneas abiertas

1:26 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

1:14 horas

Sentri

2 líneas abiertas

8 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:05 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:12 horas

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

48 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

Andrea Legarreta, Escalona y Galilea Montijo generaron todo tipo de reacciones

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus

El jurado federal en Houston declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex

Se espera la sentencia que podría derivar en una condena de hasta quince años de prisión

El jurado federal en Houston

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador mexicano recordó sus enfrentamientos con Scaloni en el futbol español

Esto fue lo que Javier

Temblor hoy sábado 6 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este día

Temblor hoy sábado 6 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paul Campo y Robert Sensi:

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar revela cómo lidia

Ángela Aguilar revela cómo lidia con las críticas por su matrimonio con Christian Nodal: “Nadie pensó que lo haríamos”

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

Ángela Aguilar confirmó que ha donado parte de las ganancias de su gira a migrantes en EEUU: “Estamos ayudando”

Hija de Alfonso Cuarón recibe ola de críticas tras abrir show de Dua Lipa en CDMX: “Nepotismo y cringe máximo”

DEPORTES

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

Cuauhtémoc Blanco traiciona al americanismo y afirma que Malagón no debe ser el portero titular de México para el Mundial 2026

El técnico sudafricano admite que enfrentar a México en el Estadio Azteca será un reto en 2026

Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona a la afición mexicana y confirma si Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca