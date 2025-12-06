México

Captan a Noroña distraído en el Zócalo mientras Sheinbaum pasaba junto a él

El incidente recordó a los líderes de Morena que no saludaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por tomarse una foto junto a Andrés Manuel López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum y
La presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Gerardo Fernández Noroña (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado 6 de diciembre un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación.

El evento congregó a las figuras de Morena, entre ellos, el senador y ex aspirante presidencial, Gerardo Fernández Noroña, quien protagonizó un nuevo incidente curioso con la mandataria federal.

Noroña, quien se encontraba en una sección junto al pasillo por donde Sheinbaum dejaba el templete, fue captado mientras volteaba en sentido contrario, justo en el instante en que la líder de la 4T pasó a un par de mestros de él.

El senador de Morena lucía distraído mientras los morenistas gritaban e intentaban saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Redes sociales)

Morenistas gritan e intentan saludar a Sheinbaum en el Zócalo

Entre gritos y euforia, los morenistas celebraron la aparición de Claudia Sheinbaum, a quien intentaban saludar a través de la valla, sin embargo, Noroña lucía distraído y cuando voltea hacia la mandataria se limita a observar su paso y posteriormente se agacha con la intención de recoger algo del suelo.

Este episodio recordó el evento del Zócalo en marzo pasado, cuando los coordinadores parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, junto a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, estaban distraídos tomando fotos junto a András Manuel López Beltrán mientras la titular del Ejecutivo pasaba junto al grupo.

Sheinbaum asegura en el Zócalo que los jóvenes están con la 4T

En el marco de la conmemoración de los siete años de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ante una multitud de seiscientas mil personas reunidas en el Zócalo que México avanza con dignidad, justicia, unidad y con la fuerza invencible del pueblo.

La mandataria subrayó que el país ha logrado mantener una relación positiva con Estados Unidos durante 2025, defendiendo la soberanía nacional y priorizando la colaboración sin aceptar ningún tipo de subordinación.

En este sentido, Sheinbaum enfatizó que México no es colonia ni protectorado de ninguna nación y reiteró el compromiso de su gobierno de respaldar a los mexicanos que residen y trabajan en el país vecino.

Sheinbaum también hizo hincapié en la dimensión ética del proyecto político que encabeza.

“La Transformación verdadera no solo es económica y social, también es moral. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista”.

Con estas palabras, la presidenta reafirmó la intención de su administración de profundizar en los principios que han guiado la transformación del país, integrando valores sociales y morales al desarrollo económico y político.

Lo más destacado de Sheinbaum en el Zócalo este 6 de diciembre

  • Claudia Sheinbaum inició el discurso por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación.
  • Declaró que la mayoría de los jóvenes en México respalda su gobierno.
  • Agradeció a los grupos juveniles que marcharon y participaron en el evento.
  • Afirmó que los jóvenes apoyan de manera significativa la transformación de la vida pública en México.
  • Subrayó que la presencia juvenil fortalece el movimiento de la 4T.
  • Resaltó el entusiasmo y la organización de los asistentes jóvenes.
  • Informó que acudieron más de 66 mil personas al acto conmemorativo.
  • Indicó que los asistentes provinieron de distintos estados del país y de la Ciudad de México.
  • Reiteró la importancia de la participación de la juventud en la política nacional.
  • Enfatizó la convicción de su administración en mantener el rumbo de la Cuarta Transformación.

